| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

兩岸監督條例 經民連要求年底前三讀

2017-06-01

〔記者林良昇、周敏鴻／綜合報導〕兩岸協議監督條例至今尚未立法，經濟民主連合昨舉行記者會表示，民進黨政府三度將「兩岸協議監督條例草案」列入優先法案，卻三度跳票未實質審查，要求蔡政府「補考」，在年底前完成監督條例草案三讀，否則將號召選民拒投民進黨。

經民連顧問徐偉群強調，中國近來以顛覆國家政權罪偵辦李明哲，並在國際上加強對台打壓，中國領導人習近平可能在十九大後對台灣攤牌，逼上談判桌，若到時沒有監督條例的民主防衛機制，官員可能和中國談出傷害台灣利益的結論。

經民連宣布從六月四日起，針對兩岸監督條例草案進行巡迴演講。發言人簡年佑強調，蔡總統曾多次承諾盡快完成監督條例立法，但已連續三會期列為優先法案，又連續三會期未實質審查，年底是最後「補考」，若屆時仍未三讀，或訂出傷害台灣民主的條文，將號召選民在接下來的選舉中拒投民進黨。

陸委會︰已列優先法案

經民連召集人賴中強說，監督條例的基本原則不外乎主權、民主、人權、公民參與、資訊公開。

陸委會表示，政院已將兩岸協議監督條例草案列為立院優先法案，期待早日完成符合社會需要，也有效可行的監督條例，落實「公開透明、人民參與、國會監督」原則。

陸委會主委張小月參加「台商端午節座談聯誼活動」時表示，蔡總統提出的「新情勢、新問卷、新模式」，善意期許兩岸面對新的區域與外部新情勢，希望中國採取善意的態度，讓兩岸共同面對、思考與合作。

廣告
  • ▲經濟民主連合昨召開記者會，要求年底前完成監督條例草案三讀。（記者陳志曲攝）

    ▲經濟民主連合昨召開記者會，要求年底前完成監督條例草案三讀。（記者陳志曲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兩岸監督條例
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸檬雞腿排
電鍋菜✧芋頭肉丸
廣東炒麵有何特色？
買玉米要看玉米鬚？
轉寄

標題：兩岸監督條例 經民連要求年底前三讀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月1日‧星期四‧丁酉年五月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.