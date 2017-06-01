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查是否有就審能力 高院傳扁7.7出庭

2017-06-01

〔記者楊國文、方志賢、王榮祥、郭安家、李欣芳／綜合報導〕前總統陳水扁日前北上出席感恩餐會引起矚目，承審二次金改案的高等法院法官曾德水認為有必要「近距離」查看扁的身體狀況和有無就審能力，來決定對扁繼續停止審判或另行裁定，已發出傳票要求扁七月七日上午到庭。

陳致中：交由醫療小組評估

承審法官曾德水表示，考量陳水扁的身體狀況，和從高雄住處搭車北上所需花費時間，因此庭訊時間訂在上午十一時，此次庭訊僅傳扁一人和他的律師，未傳訊同案被告吳淑珍等人。

陳水扁之子陳致中對此表示，需交由醫療小組的專家評估。扁醫療小組副召集人陳順勝則說，他獲授權對外發表意見前，問過阿扁總統，但扁說未接到通知，他將等確定收到通知，再評估阿扁病況適不適合應訊。

陳水扁因健康欠佳，被認定有「因病不能到庭」事由，因此台北地院審理中的扁被控侵占公文案、陳敏薰買官洗錢案、高等法院更一審審理教唆偽證案、更一審審理二次金改國泰併世華案和更二審的國務機要費案共五案，均獲裁定停止審判，即審理中的五件扁案全部停審。

陳水扁在龍潭弊案與陳敏薰行賄案中，被判刑廿年定讞，獲保外就醫。但在扁北上參加感恩餐會後，曾德水認為，扁有辦法北上參加感恩餐會，應該也有能力到庭，且扁出席餐會的狀況不差，因此有必要親自查看扁的身體情形、行動和陳述能力，查明有無就審能力。

特赦扁？柯文哲：把事情做個結束

外傳台北市長柯文哲端午連假出席陳水扁民間醫療小組會議時，醫療小組希望柯「呼籲蔡總統特赦扁」，柯文哲也允諾。柯文哲昨天受訪時指出，阿扁問題僵住不是辦法，該處理還是要處理。他也說，特赦也不是完全沒有配套，重要的是把事情做一個結束。

總統府發言人黃重諺昨再對特赦扁一事表示，蔡英文總統曾說過，最大的原則是不讓人民在這個議題上持續對立，現階段最重要的是確保陳前總統獲得最好的醫療照顧，早日回復健康。

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  • 前總統陳水扁（中）日前參加凱達格蘭基金會感恩募款餐會，向支持者致意。（資料照）

    前總統陳水扁（中）日前參加凱達格蘭基金會感恩募款餐會，向支持者致意。（資料照）

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