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力挺前瞻 蔡要大家站出來辯護

2017-06-01

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨昨天召開中執會，邀請國發會副主委曾旭正專案報告「前瞻基礎建設計畫之城鄉建設」。兼任黨主席的總統蔡英文表示，面對在野黨的批評，做為執政者，要積極站出來大聲的辯護，她要求行政院帶領各部會、地方政府，大家一起站出來，為前瞻計畫辯護。

蔡英文指出，城鄉建設計畫總計一千三百億元，是採競爭型計畫，換句話說，就是要看各地方政府是不是可以拿出好的計畫，她相信將來在城鄉建設的部分，會考慮到區域的平衡發展，讓每個縣市的建設都有往下一階段移動的可能性，所以鼓勵各縣市盡量把他們已經考慮完成、成熟的計畫，拿出來在城鄉計畫做比較平衡的考量。

蔡總統說，行政院與各縣市再一次檢查，看看有沒有漏掉的或應該替縣市來考慮的建設計畫，能夠在前瞻計畫裡強化，如果前瞻計畫不足，再看看年度預算裡面是不是能夠有空間。

「面對在野黨的批評，我們做為執政者，更要積極站出來大聲的辯護」。蔡英文說，拜託行政院帶領各部會，還有地方政府，大家一起站出來。「各縣市的首長，你們真的要站出來，和行政院共同合作，把前瞻計畫的重要性說明清楚」。

據轉述，中常委陳明文在會中建議，部會首長應該利用立法院休會時，下鄉去跟民眾說明前瞻建設。對此，蔡英文回應「部長不能到的話，次長也要到，請部會盡力配合」。

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  • 民進黨主席蔡英文31日主持中執會。（記者劉信德攝）

    民進黨主席蔡英文31日主持中執會。（記者劉信德攝）

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