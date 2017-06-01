洪秀柱敗選 黨務主管鳥獸散

2017-06-01

〔記者施曉光、楊金城、洪臣宏／綜合報導〕現任國民黨主席洪秀柱連任之路受挫，即將交出黨權，黨務主管也紛紛傳出走人的消息。據了解，除了因在屏東縣黨部主委任內散發不實文宣案，近日三審定讞判決有罪的組發會主委張雅屏，早於黨主席選後遞出辭呈，洪秀柱尚未批示外，行管會主委邱大展也打算在六日行政院黨產會就國發院土地的聽證會後提前走人。

張雅屏遞辭呈 邱大展也傳要走人

選前邱大展曾數度私下表達，自己「完成階段性任務就走人」，盼新當選黨主席吳敦義陣營能提早接掌行管會。昨天傳出邱大展堅決六月走人，國民黨文傳會副主委胡文琦表示，邱的留任與否，尊重其個人意願以及吳敦義的人事安排。

蔡正元退出群組 林忠山借調期滿

目前國民黨中央已進入看守狀態，除秘書長莫天虎、考紀會主委劉漢廷仍扮演黨權交接的關鍵角色外，其他黨務主管大多逐漸淡出黨中央，如政策會執行長蔡正元在黨主席選後，即已迅速退出黨內許多LINE群組對話框，且很少再步入中央黨部。國發院院長林忠山由於借調期滿，七月也將歸建文化大學政治系。

一級主管鳥獸散，黨中央唱空城，國民黨應否提前交接黨主席？國民黨主席當選人吳敦義昨天在台南、高雄進行感恩之旅時，對此表示，沒有意見，只要合乎黨章規定，在公開、公平、公正下，辦理交接，是唯一期待，一切尊重洪主席的安排。