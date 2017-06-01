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勞軍捐流向》婦聯會若抵死不從 年底可能解散

2017-06-01

〔記者鄭鴻達、陳炳宏／台北報導〕中華民國婦女聯合會上月十九日回文內政部，再度以「年代久遠，無法提供」為由，拒絕提供勞軍捐相關資料，民進黨立委陳其邁昨撂重話「內政部關門算了！」要內政部硬起來；內政部政務次長花敬群表示，不排除在年底前會有「撤銷」婦聯會的動作。

內政部多次去函要求交代勞軍捐去向，婦聯會於上月十九日回文中，再度以「年代久遠，無法提供」為由拒絕提供，指內政部無法源依據要求其提供特定款項資訊，且揚言內政部若繼續「捨法律就政治」種種舉措，恐不免「監察機關之糾彈」，強硬回應內政部。

婦聯會：詳細資料確有困難

婦聯會發言人張菀萱表示，婦聯會已盡力配合提供財務文件，但勞軍捐是三十年至六十年以前的資料，確實有提供詳細資料的困難。內政部希望了解勞軍捐，而國防部仍留存相關文件，婦聯會無權對機關請求調取，期待政府機關間能互相提供資料，婦聯會也願意持續與政府主管機關溝通。

民進黨立委賴瑞隆昨在立法院內政委員會質詢指出，婦聯會以同樣的「年代久遠，無法提供」八字搪塞，且婦聯會運作違反民主原則，甚至說一切於法有據，還威嚇政府說上法院談，內政部應要硬起來。

陳其邁也說，婦聯會回函就事實面、法規面立場都很強烈，「直接打臉內政部」，對內政部所有要求、行政處分都置之不理，婦聯會恐變成指標性個案，若內政部無法處理婦聯會，真的就是被看破手腳，那「內政部關門算了！」內政部應釐清法理，該訴訟、處分就去做。

立委要內政部硬起來

花敬群答詢表示，婦聯會並非完全不提供資料，仍有幾次申報，但資料的確較缺乏，正努力請國防部、不當黨產處理委員會提供資料，以掌握更完整訊息。賴瑞隆追問，內政部的下一步動作是什麼？是否評估一個月內撤換負責人？花敬群說，內政部仍在模擬後續變化、衝擊，以維護公益極大化，當然有可能撤換負責人。

花敬群指出，目前重點在於追究勞軍捐資料，不在其組織運作是否符合「人民團體法」的民主原則，但婦聯會若繼續「抵死不從」，以過去規劃的做法，確有可能在年底前會對其有撤銷的動作，並將搭配「政黨法」修法，讓所謂的「政治團體」無模糊空間。

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  • 內政部次長花敬群昨在立法院表示，若婦聯會抵死不從，確實可能在年底前撤銷團體。（中央社）

    內政部次長花敬群昨在立法院表示，若婦聯會抵死不從，確實可能在年底前撤銷團體。（中央社）

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