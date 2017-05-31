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吳洪爭權 國民黨突又停開常會

2017-05-31

中委提名權 兩陣營角力不休

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席當選人吳敦義與現任黨主席洪秀柱，雙方陣營近期除討論交接是否提前外，也陷入中央委員提名權的爭奪戰。中常委原定在今日中常會上提出相關議案，不過，黨中央昨晚突然宣布中常會停開，引發關注。但也顯示洪、吳兩陣營角力不休，國民黨的茶壺內風暴有擴大趨勢。

國民黨五月廿日選出黨主席後，原本預定於八月廿日舉行全代會，由吳敦義就任黨主席，但長達三個月的交接期引發質疑，包括國民黨立院黨團總召廖國棟等人均力促洪秀柱提前交出黨魁之位，而洪在與吳敦義會面時釋出「可彈性處理」的善意後，經吳、洪陣營交接小組的初步討論，黨主席可望提前交接。

洪能提名多少？ 洪陣營做最後堅持

不過，據國民黨規定，黨主席手握二一○名中央委員候選人的提名權，依據現行期程，六月十四日將公布提名的中央委員候選人名單，但吳敦義尚未上任，提名權由洪秀柱掌握，有中常委質疑，若由洪主導，是「舊民意凌駕新民意」。

據悉，吳、洪陣營交接小組已多次進行協商，討論中央委員提名權問題，是否由吳敦義主導全數中央委員提名？洪秀柱能提名多少？洪陣營仍在做最後堅持，尚未產生共識，恐還需經一番角力。

黨代表未就職前先選 恐釀法律疑慮

也有中常委質疑，新當選的黨代表依據現有規定是在八月廿日全代會就職，不過，由黨代表選出的中央委員選舉日是訂在七月八日、中常委選舉是訂在七月廿九日，而新當選的黨代表當時尚未正式就職，恐產生法律疑慮。

國民黨原本今天舉行中常會，部分中常委將提案討論重訂選舉時程等相關議題，勢必重燃挺吳、挺洪派中常委的戰火，但黨中央昨晚臨時通知，今日中常會停開一次。黨內分析，黨中央是為避免雙方在中常會正面衝突，引起不和。

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  • 圖為國民黨主席當選人吳敦義23日前往國民黨中央黨部，拜訪現任黨主席洪秀柱。（資料照，記者廖振輝攝）

    圖為國民黨主席當選人吳敦義23日前往國民黨中央黨部，拜訪現任黨主席洪秀柱。（資料照，記者廖振輝攝）

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