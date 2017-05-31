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2006年底 趙少康10億買中廣媒體部門

2017-05-31

〔記者楊淳卉／台北報導〕二○○五年十二月二十五日，國民黨在時任黨主席馬英九指示下，趕在黨政軍退出媒體的截止日，透過華夏公司把中視、中廣、中影，以四十億元售予中時集團的榮麗公司，但最後榮麗以八．九億元買下中視，國民黨另尋中影、中廣買家。

華夏公司在二○○六年底與前立委趙少康簽約，將中廣以五十七億元賣給趙少康及其旗下的好聽、悅悅、播音員、廣播人等四間公司，但趙少康只願以十億元購買中廣的廣播媒體部門；並先由四間公司支付二億元的簽約金，再透過五次分期付款支付八億元餘款。

股權分割數度遭ＮＣＣ駁回

根據四家公司與國民黨光華公司簽訂合約備忘錄，約定將「股權轉讓契約書」中有關不動產部分，成立資產管理公司，再行分割成立資產管理公司，分割後四家公司再將所持的資產管理公司之股權轉讓予光華。

中廣二○○八年起，數度向ＮＣＣ申請辦理中廣股權分割，將廣播與資產分別處理，擬將資產公司的股權全部轉讓給光華投資公司，均遭ＮＣＣ駁回。

行政院黨產會成立後，針對中廣接收日產之台灣放送協會土地（今帝寶）及嘉義民雄基地土地進行調查，指中廣當初以八十八億元將放送協會土地賣給中投，中投再以九十億元賣給宏盛建設，扣除土地增值稅後，中廣實得價款約六十八億元，再以約六十九億元購入冠德建設「松江大樓」及東雲建設「林森大樓」，再用不動產貸款三十億元進行投資，直指林森及松江大樓財產，就是原放送協會總部土地財產的「變形」。

黨產會調查指出，前中廣總部土地於二戰後，由國民黨中央執行委員會「中央廣播事業管理處」接收台灣放送協會土地及建物，以及包括台灣台、台南台、台中台、嘉義台及花蓮台等五處廣播電台，後中央廣播事業管理處改組為「中國廣播股份有限公司」。

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  • 中廣松江大樓。（資料照，記者張嘉明攝）

    中廣松江大樓。（資料照，記者張嘉明攝）

  • 中廣交易事件簿

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標題：2006年底 趙少康10億買中廣媒體部門


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