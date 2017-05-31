李明哲案 台權會發起連署譴責中國

2017-05-31

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣人權工作者李明哲被中國「正式逮捕」，中國並稱他涉「顛覆國家政權罪」。台灣人權促進會發起連署譴責中國政府，呼籲社會一起向中國的「顛覆國家政權罪」說「不」；且李明哲家屬至今未收到任何「逮捕」通知，台權會要求中國應按照兩岸共打協議「正式通報」台灣法務部與家屬，並讓當事人享有基本中國法律保障。

家屬未收到「逮捕」通知

中國政府上週藉國台辦與《新華社》證實，稱李明哲涉「顛覆國家政權罪」，因而遭「湖南省公安機關」逮捕。若自「被失蹤」算起，李明哲已遭中國關押超過七十三天，遠遠超過中國「違反刑事訴訟法」的卅七天羈押期限，且根據台權會秘書長邱伊翎前天深夜轉述，中國發出「正式逮捕」訊息至今，李明哲妻李凈瑜仍未收到任何正式的文書通知其「逮捕事宜」。

台權會昨也發起連署「譴責中國政府以『顛覆國家政權罪』正式逮捕李明哲」。國際特赦組織先前曾經發起連署，不過台權會表示，此份新的連署重點在於呼籲社會一起向中國的「顛覆國家政權罪」說「不」，並藉由連署，持續與關心李明哲案及中國人權相關發展的個人連署者保持聯繫。

台權會聲明指出，中國的「顛覆國家政權罪」是非常嚴重的罪名，過去常用來鎮壓中國國內異議人士與維權律師，中國將這樣的罪名套用於一個「非中國國籍」的台灣公民身上，顯示中國政府對於外國人權工作者的侵害越趨嚴重。台權會除要求中國應按照兩岸共打協議「正式通報」台灣法務部與家屬，並讓當事人享有基本中國法律保障外，也要求中國不再以此危害任何人的人身自由。