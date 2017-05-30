漢光網路文宣 中國網軍鬧場 軍方反制 「每天都在打仗」

2017-05-30

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方文宣單位在漢光演習期間表現突出，不僅在各個社群網站上密集發布訊息，更在短短五天內發表數十則軍演影片，獲得國內外高度重視，因此疑似被中國網軍盯上，不僅試圖駭入軍方文宣單位網站，軍方於社群媒體發文後，對方也在留言中散佈酸文及假消息，意圖混淆視聽，幸好文宣單位因應得宜，並未讓對方得逞。

軍方人士指出，運用假消息形成的資訊流，對敵手決策形成影響的模式，俄羅斯已經發展得非常成熟，並運用在烏克蘭衝突、法德大選等場合。中國網軍極可能仿效類似做法，去年底假造轟六機飛越玉山的照片，就是例證之一，這也凸顯了整合網路反毒防駭等技術面能量，與議題設定、反制等軟性思辨能力的重要性，未來將是國安階層必須思考的議題。

漢光演習已在二十六日落幕，軍方文宣單位及陸海空軍司令部全力出動，連被歸類為傳統媒體的青年日報、軍聞社，也運用網路，每日推出軍演短片，還引入最新的三百六十度攝影機、空拍機等技術，衝高點閱率，也因此成為中國網軍攻擊的對象。

國防部長馮世寬在演習結束後，就到青年日報、軍聞社、漢聲電台等軍方文宣單位慰勉，也對各文宣單位在漢光演習期間遭到疑似中國網軍攻擊的狀況加以了解。

據指出，漢光演習期間，軍方文宣單位發現，在運用網路媒體發布鼓舞士氣的消息時，總會有身分不明的特定網軍在第一時間酸言酸語、甚至指鹿為馬地給國軍「漏氣」。最初，有些語氣不完全符合台灣社會的習慣，因此很容易辨別；但日漸成熟後，不但用語維妙維肖，對台灣的時事也掌握得很清楚，顯見對岸對輿論攻防的重視，下了一番功夫。

軍方說，文宣單位也積極進行反制，「每天都在打仗」，所幸台灣是民主社會，各種資訊流通開放，雖不易管制，但也提升了民眾分辨真假的能力。