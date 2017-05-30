| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
週四鋒面接近台灣 連日降雨將持續至下週 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 政治

李承龍砸毀石狛犬 柯︰沒事找事做 製造仇恨

2017-05-30

〔記者張議晨、張凱翔、鄭景議／台北報導〕北投逸仙國小前兩尊石狛犬，廿八日晚間遭統派人士砸毀，校方粗估，修復至少需十萬元，校方決定對李承龍、邱晉芛提告求償。台北市長柯文哲昨受訪時也罕見動怒地說，台灣社會內外交迫，團結都來不及了，「非常討厭這種沒事找事做，製造仇恨的人，已交代要特別嚴辦」。

教育局昨也發聲明痛批破壞者渲染仇恨，對此類行為將加以嚴懲，絕不寬宥。

修復至少需10萬 校方求償

教育局與警察局、文化局已成立跨局處專案小組，教育局說，已指示逸仙國小與修復師傅研商修復事宜，另會請各校加強古蹟文物保護課程，學習相互尊重，有關毀損賠償，則依法辦理。

逸仙國小校長賴俊賢痛心地說，石狛犬對學校有不凡意義，就如同各廟宇前的石獅子，石狛犬則是校內守護神、也是校友成長記憶，但無奈歷史意義遭特定人士曲解而遭受破壞。由於兩尊石狛犬均遭受不同程度的損壞，賴俊賢說，已與修復專家聯繫，但先前兩尊石狛犬尾巴損壞時，光修繕一尊就花費六萬元，這次毀損更為嚴重，推估修復恐需十萬元。

賴俊賢表示，現除修復石狛犬外，還要透過機會教育，讓孩子知道文物保存的意義及價值，從中學習尊重彼此，而非意見不同就將它剷除。至於會不會改移他處，賴則說，修復完後會再討論，可能另覓他址以免再遭破壞。

逸仙國小魏姓家長則憤怒罵說，這兩個人在教育場所做出這樣的事情，還搞臉書直播，「簡直是垃圾」。他強調，這是從日治時期留下來的歷史古物，應該用歷史的角度來看待，不應該用政治仇恨解讀，「這些人在孩子面前做出最壞最壞的示範。」

此外，北投文史學者蕭文杰昨控訴，二○一三年時他提報北投神社遺址、石狛犬等物件的文資身分，當時會勘後，不但沒有變成文資、事後也沒有回覆提報人結果，根本就是被「吃案」。

文化局對此回應，絕對沒有吃案，石狛犬因經歷破壞、掩埋又挖掘重新擺放位置，歷史脈絡恐已消失，且校方曾經自行修復石狛犬的尾巴卻未能保存原樣，才會認定不具文資價值。

廣告
  • 李承龍（右二起）、邱晉芛昨被依涉嫌刑法毀損公物罪移送地檢署偵辦。 （記者鄭景議翻攝）

    李承龍（右二起）、邱晉芛昨被依涉嫌刑法毀損公物罪移送地檢署偵辦。 （記者鄭景議翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李承龍 柯文哲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
家常菜✧鳳梨醬鱈魚
清爽小菜✧廣東泡菜
超下飯✧泰式打拋肉
咖啡渣有好多妙用！
轉寄

標題：李承龍砸毀石狛犬 柯︰沒事找事做 製造仇恨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月30日‧星期二‧丁酉年五月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.