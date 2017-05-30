李承龍砸毀石狛犬 柯︰沒事找事做 製造仇恨

2017-05-30

〔記者張議晨、張凱翔、鄭景議／台北報導〕北投逸仙國小前兩尊石狛犬，廿八日晚間遭統派人士砸毀，校方粗估，修復至少需十萬元，校方決定對李承龍、邱晉芛提告求償。台北市長柯文哲昨受訪時也罕見動怒地說，台灣社會內外交迫，團結都來不及了，「非常討厭這種沒事找事做，製造仇恨的人，已交代要特別嚴辦」。

教育局昨也發聲明痛批破壞者渲染仇恨，對此類行為將加以嚴懲，絕不寬宥。

修復至少需10萬 校方求償

教育局與警察局、文化局已成立跨局處專案小組，教育局說，已指示逸仙國小與修復師傅研商修復事宜，另會請各校加強古蹟文物保護課程，學習相互尊重，有關毀損賠償，則依法辦理。

逸仙國小校長賴俊賢痛心地說，石狛犬對學校有不凡意義，就如同各廟宇前的石獅子，石狛犬則是校內守護神、也是校友成長記憶，但無奈歷史意義遭特定人士曲解而遭受破壞。由於兩尊石狛犬均遭受不同程度的損壞，賴俊賢說，已與修復專家聯繫，但先前兩尊石狛犬尾巴損壞時，光修繕一尊就花費六萬元，這次毀損更為嚴重，推估修復恐需十萬元。

賴俊賢表示，現除修復石狛犬外，還要透過機會教育，讓孩子知道文物保存的意義及價值，從中學習尊重彼此，而非意見不同就將它剷除。至於會不會改移他處，賴則說，修復完後會再討論，可能另覓他址以免再遭破壞。

逸仙國小魏姓家長則憤怒罵說，這兩個人在教育場所做出這樣的事情，還搞臉書直播，「簡直是垃圾」。他強調，這是從日治時期留下來的歷史古物，應該用歷史的角度來看待，不應該用政治仇恨解讀，「這些人在孩子面前做出最壞最壞的示範。」

此外，北投文史學者蕭文杰昨控訴，二○一三年時他提報北投神社遺址、石狛犬等物件的文資身分，當時會勘後，不但沒有變成文資、事後也沒有回覆提報人結果，根本就是被「吃案」。

文化局對此回應，絕對沒有吃案，石狛犬因經歷破壞、掩埋又挖掘重新擺放位置，歷史脈絡恐已消失，且校方曾經自行修復石狛犬的尾巴卻未能保存原樣，才會認定不具文資價值。