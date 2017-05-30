也曾因法輪功「被消失」54天 鍾鼎邦︰李妻的堅持 凸顯中國漠視人權

2017-05-30

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣人權工作者李明哲遭中國關押超過七十天。曾在中國「被消失」的法輪功人士鍾鼎邦昨受訪時除聲援李明哲，並肯定積極尋求國際協助的李明哲之妻李凈瑜，指許多人認為李凈瑜傻，或者採取了危險的做法，但他非常敬佩李凈瑜，因她的堅持凸顯「中國從根本漠視人權」。

二○一二年時，法輪功人士、台灣智研科技公司創辦人鍾鼎邦，也曾赴中國「被消失」了五十四天，當時中國稱鍾涉嫌從事「危害國家安全、危害公共安全」的犯罪。

鍾鼎邦表示，面對中國時，須了解中國是人治社會，「想怎樣就怎樣」，和台灣注重程序的思維方式完全不同，且一向不重視人權，會視情形演變和當時所需「調整處理方式」。

對於李凈瑜堅持人權，拒絕非官方交涉管道，並訴求國際聲援、親自赴美求救的做法，鍾鼎邦認為「非常了不起」。

鍾鼎邦說，訴求國際是正確的，因為這件事「本來就沒有國界」，不該鎖在台灣。但台灣社會也許受到現實因素或中共宣傳的影響，「有些朋友沒辦法分辨清楚事情本質」。他強調，維護人權、伸張正義「本就該做」，李明哲沒有犯法，也不符中國法律程序。

鍾鼎邦呼籲政府，在這個案件上「不應該這麼不理直氣壯」；對於中國不合理、不合法、不合乎兩岸關係條例等的內容，以及台灣所秉持的原則，都應態度清楚、帶有正當性地向民眾說明，也讓民眾了解台灣與中國不同的地方。

鍾鼎邦強調，保護國民是政府的天職，兩岸政策固然會產生影響事務的處理，但對人民的保護和對人權的堅持，「和哪個黨派執政無關」。