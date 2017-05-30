台權會籲蔡 六四談話提李明哲案

2017-05-30

〔記者鍾麗華、呂伊萱／台北報導〕台灣非政府組織工作者李明哲遭中國以「顛覆國家政權罪」逮捕，民間團體將在下週日舉辦的六四晚會上，凸顯李明哲不是個案，而是中國人權惡化下的受害者。台灣人權促進會秘書長邱伊翎呼籲，蔡英文總統發表的六四談話，不能迴避李明哲案，也不該避重就輕，應告訴國人，政府的具體做法與努力。

六四天安門屠殺即將屆滿廿八週年，相較於前總統馬英九任內，每年六四談話都是由總統府發布正式新聞稿的方式，蔡總統去年上任後，則是透過臉書發表談話。蔡去年表示，願意和對岸分享台灣民主化的經驗，「不要讓六四成為兩岸之間永久的難言之隱」。今年六四談話預計也是透過臉書，至於是否談及李明哲案，府方不願透露，僅表示尚未撰稿，「有答案後會盡速說明」。

府︰尚未撰稿 有答案會盡速說明

邱伊翎指出，馬、蔡兩人過去的六四談話，都是以不挑起紛爭、平淡帶過，但中國這幾年的人權狀況更加惡劣，不只有侵犯中國內部人權的問題，連對外國人也肆無忌憚，她期待蔡的六四談話，能呼籲中國改善人權問題，凸顯台灣與中國的差異。

邱伊翎強調，如果蔡總統的六四談話中不提李明哲案，當做沒這回事，等於是做出了表態，這是刻意迎合中國的媚俗做法；身為台灣人民選出的總統，蔡不能對中國侵害人權「睜一隻眼、閉一隻眼」，卻又繼續喊話促進兩岸和平與交流。

李明哲案發生迄今逾七十天，蔡曾三度公開提及。在李案發生第廿五天，她於民進黨中常會首度發表談話表示，「政府責任就是維護國家尊嚴，及維護國人人身安全及其權益。我們會盡力讓李明哲早日平安回國。」執政週年前，蔡接受國內外媒體專訪時也提到，希望中國謹慎處理，「不要變成兩岸關係發展上的阻礙」，她也坦言，「政府必須要承受一些難以對外解釋的東西。」

邱伊翎認為，做為總統當然可以呼籲中國，但除呼籲之外，政府應提出更具體做法，難道除了穿梭的「兩岸掮客」外，政府就不知該如何與中國打交道？「蔡總統應該告訴我們正常的另一條路是什麼」。

另外，台灣學生促進中國民主化工作會將在六月四日主辦「人權壓迫進行式─仍未結束的六四」悼念六四活動，台權會與華人民主書院合辦，邱伊翎也提到，今年的六四晚會上將關注及聲援中國人權壓迫事件，包括李明哲案件。

主辦單位強調，他們要向社會大眾凸顯「李明哲不是個案」。當六四天安門大屠殺將屆滿廿八年，中國不但未能實現民主，中共政權壓迫人權的事件甚至更加全面，他們希望悼念六四的同時，也關注現今中國的人權壓迫事件，因為這是「台灣人最重要的核心價值」。