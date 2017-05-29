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營救李明哲 民團多管齊下

2017-05-29

〔記者彭琬馨／台北報導〕非政府組織工作者李明哲遭中國以涉「顛覆國家政權罪」逮捕，民間救援團體將「多管齊下」營救李明哲，包括在六月四日籌備相關集會活動，會員遍布全球的國際特赦組織並預計在六四當天舉辦座談，盼能讓更多人關注此事。

李凈瑜「真的很傷心」

自中國發布逮捕李明哲的消息後，李明哲妻子李凈瑜尚未對外表達意見。據了解，李凈瑜自美國回來後心理狀態相當疲憊，加上得知李明哲涉「顛覆國家政權罪」後，對於在美國得到的支援與在國內受到的抨擊相比，李凈瑜「真的很傷心」，廿七日晚間原打算對外發表聲明，不過後來作罷，後續是否會發表對外聲明，李凈瑜友人受訪時表示，「請外界再多給一點時間」。

據悉，民間救援團體在中國對外發布罪名後，曾建議李凈瑜聘請律師、走法律途徑解決，不過李凈瑜還沒正式決定。

友人轉述，有許多團體給李凈瑜多方建議，不過李還未做出任何決定。

爭取更多公眾支持

人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧受訪時表示，接下來會與六四事件、七○九中國維權律師事件合作，進行一系列的宣傳活動，目的主要是希望「爭取更多公眾支持」；黃怡碧指出，過去這段時間，民間救援團體將重心放在國際救援，較少與社會大眾進行說明以及溝通，李明哲遭中國逮捕的消息出現後，「網路出現很多不友善的說法」，民團希望能透過系列活動，讓大眾更了解，李明哲並非個案，而有可能是我們每一個人。

另一方面，國際救援也將持續進行，民團規劃將分頭前往歐盟拜會相關議會、聯合國人權理事會，向聯合國組織說明李明哲事件進行的最新情況。

在世界各地擁有分會的國際特赦組織，配合六四的到來，也規劃舉辦座談，盼提高民眾對李明哲事件的了解與關注程度。

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  • 台灣人權工作者李明哲的妻子李凈瑜日前赴美國國會作證，請求美國協助救援李明哲。 （資料照,記者曹郁芬攝）

    台灣人權工作者李明哲的妻子李凈瑜日前赴美國國會作證，請求美國協助救援李明哲。 （資料照,記者曹郁芬攝）

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