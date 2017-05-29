李明哲遭中國逮捕 林飛帆：政府應說清楚交涉情況

2017-05-29

〔記者彭琬馨、林良昇／台北報導〕非政府組織工作者李明哲遭中國以涉「顛覆國家政權罪」逮捕，至今仍下落不明。學運領袖林飛帆昨受訪表示，如果政府連自己國民在境外面對反人權迫害都無法提供必要協助、甚至讓國民知情，「這是政府的失職」；經濟民主連合召集人賴中強則呼籲，政府應盡速制定「對中協議監督條例」，避免台灣在被迫與中國談判時，喪失國家主權。

賴中強：應制定對中協議監督條例 護主權

李明哲在失蹤六十多天後，中國國台辦發言人安峰山二十六日晚間對外宣布，李明哲因顛覆國家政權經中國檢察機關批准，日前已遭湖南省安全機關依法逮捕。消息一出，家屬與民間救援團體都很震驚，也要求政府單位應有更多具體作為。

林飛帆認為，蔡政府在事件發展過程中，做法與對中交涉情況一直沒有對外說清楚，也導致民眾無法判斷政府到底做了哪些事；林說，政府對中態度曖昧不明的狀態，容易導致陰謀論的出現，假若未來再次發生類似李明哲的事件，很可能民眾還是被蒙在鼓裡。

他批評，如果一個民主國家選出來的政府，連國民在境外面臨如此反人權的迫害，都無法挺身而出提供協助，甚至對其他國民說明清楚，「這就是政府的失職」，呼籲政府應盡快對外說明相關情況，而不是一直以有保持聯繫的說法簡單帶過。

王丹：中國拿不下台灣就毀掉

六四民運人士王丹也在臉書提到，從李明哲事件即可看出，無論民進黨政府再怎麼釋放善意，北京政府心裡想的都只有一件事：「拿不下台灣就毀掉台灣」；王丹強調，若理解北京政府的這般心態，「台灣釋放善意的意義何在？」他認為，台灣不用挑釁，但「也不必一直誠惶誠恐」。

賴中強表示，為避免台灣在兩岸關係惡化的情況下，被逼迫坐上談判桌、接受不合理的談判前提，政府應盡速制定「對中協議監督條例」，以保護台灣主權。

司法攻防階段 官員：會全面協助家屬

由於李明哲國際救援小組日前曾批政府冷血，讓外界產生雙方有嫌隙的觀感。據了解，政府仍將和家屬強化溝通聯繫，面對未來司法攻防的新階段。

相關官員表示，面對中國政府即將進行的司法訴訟，人權工作是否適用中國刑法第一○五條「顛覆國家政權罪」是未來在司法辯護上的重點之一，ＮＧＯ團體、家屬、政府三方應要結合在一起，共同努力營救，政府會持續在任何面向協助家屬，進行後續處理。