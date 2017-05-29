無人機大商機 應列重點戰略產業

2017-05-29

記者羅添斌／特稿

我國對軍用無人機的發展相當快速，繼小型「紅雀」無人機、中型「銳鳶」無人機先後在部隊服役後，大型的「騰雲」無人機也已政策決定量產，未來要交由空軍部署運用，海巡署也規劃建立「艦載無人機」，顯示軍用及民用無人機未來有更大的發展空間，以及難以預估的商機，蔡英文政府對此應做全盤、前瞻性的規劃，讓無人機成為台灣戰略發展計畫之一。

在無人機的科技研發上，國內是由中科院與非軍事單位分頭研發，但顯然由中科院搶得先機，除了小型、中型及大型無人機都已有實際的部署運用之外，具有中科院血統的民間廠商，其生產的商用規格無人機，也已搶下多筆東南亞國家訂單，甚至還有非邦交國的安全及軍事單位前來下訂單，證明台灣在無人機的技術發展上，已獲國際肯定。

集科研成果於一身 可發揮火車頭功能

無人機的科技發展，集合了光電、機械、材料、化學、航太等多種科技，可說集台灣科技研成果於一身，若能在此基礎之上，積極在國內及國際上獲得訂單、擴充產能，將可發揮火車頭的功能，帶動台灣各項科技產業的發展，也正因為如此，蔡政府不可小看無人機的發展及市場潛能，而應將此視為戰略性產業項目。

除了軍方三軍部隊採購各型無人機之外，海巡署也規劃採購可供海巡艦艦載使用的旋翼型無人機，軍方針對東沙及南沙太平島的防衛規劃，更建議海巡署採購中型的無人機來部署運用，強化東南沙的海空偵蒐任務。

但無人機的運用不僅如此而已，舉凡國土安全、重大災害時的物資救援，海岸海域空中監偵、海域環保管控等，都可以有無人機的角色，政府應帶頭將自製無人機的運用範圍加以擴大，以戰略性發展來看待無人機計畫，相信可在軍事用途之外，開啟更大的商用市場，也可對台灣經濟開啟另一條道路。