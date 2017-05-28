國民黨主席交接 提前至7月初

2017-05-28

〔記者施曉光、王駿杰／綜合報導〕為縮短新舊黨魁交接空窗期，國民黨主席當選人吳敦義的黨權交接小組最近與黨中央兩度磋商後，雙方初步達成共識，原訂八月二十日召開、進行黨主席交接的第二十次全代會，將提前至七月初召開。至於中央委員及中常委選舉期程維持不變，由就任後的二十全黨代表於七月八日先投票產生中央委員，二十九日進一步票選出新任中常委。

中央委員提名 確定吳敦義主導

由於黨主席可提名二百一十個中央委員候選人，預定六月十四日就要公告提名名單，但究竟是由吳敦義或現任黨主席洪秀柱主導，引發雙方角力。最後黨中央被吳陣營揪到辮子，百口莫辯，關鍵就在黨中央原先所擬並經中常會通過公告的「一○六年中國國民黨四項黨職人員選舉時程規劃」中，明載六月十四日要辦理項目為「公布『新當選主席』提名中央委員候選人名單」，未料後來官網上的「新當選主席」等五個字無故不見，只見「公布提名中央委員候選人名單」等字。

據了解，雙方協商過程中，有黨務主管要求中央委員提名名單應由洪、吳各提一半，吳陣營交接小組無法接受，雙方一度不快，甚至拍桌爭執，最後吳陣營除了抬出吳敦義得票率五十二．二四％，壓制對方氣燄（洪秀柱僅十九．二％），更拿出當初中常會通過的「選舉時程規劃」內容，讓黨中央啞口無言，但為顧及團結和諧形象，雙方對外說法都是洪、吳共同提名。

黨內人士表示，慣例現任中央委員只要有連任意願，黨主席都會優先提名，二百一十位中央委員連任人數都在一百五十名以上，要提的新名單大概只有五、六十個，而且如有現任公職要選，無論是吳或洪，誰能不提？因此問題應該不大。

吳敦義昨也在新竹舉辦感恩茶會，他說，面對太過兇悍、高壓的執政黨，國民黨不能隨便屈服，現階段要團結、有效監督政府，希望明年選戰藍綠翻轉，贏回多縣市政權。