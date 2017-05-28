焦點評論》模擬接戰、實兵演訓 兩者缺一不可

2017-05-28

記者羅添斌／特稿

國軍年度漢光演習順利落幕，軍方後續針對漢光演習相關項目進行檢討，在此同時，國軍實兵演訓、陣地設置經常遭受地方抗爭的問題也更加凸顯出來，軍方規劃投入近十億元經費設置新一代「實兵模擬雷射接戰系統」，可以適度紓解地方抗爭壓力，但就戰備要求而言，模擬接戰方式不可能完全取代實兵實彈的演訓，兩者並進才是符合世界潮流的做法。

台灣地狹人稠，三軍部隊的演訓，以及規劃設立新的飛彈陣地、油彈庫等，屢屢遭到地方抗爭干擾，例如新竹坑子口靶場、中部砲訓場地及屏東三軍聯訓基地等，幾乎每年都可見到地方民眾爭取權益的抗爭舉措，在離島及相關海域的炸射訓練，也多次傳出因民眾抗議而縮減規模的事件。

民眾抗議軍事演訓的事件，並非台灣獨有，各國也都面臨相同問題，設置「實兵模擬接戰系統」，以雷射取代實彈射擊的訓練方式，已成為世界潮流。根據軍方統計，目前全球各國地面部隊已使用「實兵模擬接戰系統」的國家，計有美國、日本、新加坡、中國及我國在內的二十九國，且不斷進行新系統的建置，加上新一代系統可以提供科技數據，讓參演雙方部隊針對演訓進行回顧與檢討，預計越來越多國家會採行及跟進。

但模擬接戰系統終究無法取代實際的戰場環境，部隊即使經過再多的模擬訓練，最後還是得在真實戰場上驗證，才能讓部隊有一定程度的戰力，戰場抗壓能力才能獲得提升，新加坡之所以維持在台演訓的「星光計畫」，以及派出部隊到澳洲進行演訓，就是基於同樣考量。

軍方今年開始要建置新一代「實兵模擬接戰系統」，預計三年內完成，可增加部隊訓練效能，然而實兵實彈訓練更不可少，尤其各式精準飛彈、魚雷實彈射擊，是「阻敵於境外」的重要環節，只有射擊的質與量能達到一定標準，才是建立嚇阻戰力的關鍵所在。