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漢光落幕 三軍聯合飛彈射擊操演下月登場

2017-05-28

〔記者羅添斌／台北報導〕為期五天的漢光演習已在廿六日結束，軍方各式精準飛彈射擊操演將緊接登場，軍方官員昨表示，軍方已排定在六、七月分別實施「三軍聯合精準飛彈射擊操演」及「天馬操演」，以各式飛彈進行防空、制海精準射擊演練。

這次漢光演習採取「實兵、部分實彈」演練，軍方廿五日於澎湖進行的三軍聯合操演中，除了「雷霆兩千」多管火箭系統及傳統火砲射擊外，還由阿帕契直升機發射「地獄火」飛彈以及由地面部隊人員射擊「標槍」飛彈等，都精準命中海上目標。

軍方官員表示，國軍精準飛彈射擊演練，由於涉及武器系統的電子參數，加上射程較遠，一般都會選擇在九鵬基地進行，較少與漢光演習放在一起。

官員指出，六月份將實施「三軍聯合精準飛彈射擊操演」，是以短程防空及制海為主，將規劃射擊陸軍「檞樹」飛彈、陸軍與陸戰隊的「刺針」飛彈、以及攻擊直升機配備的「地獄火」飛彈實彈射擊等。

另外，今年六至七月份期間還將實施「天馬操演」，由配置有拖式飛彈的相關部隊，實施「拖式」飛彈對海上目標射擊。

至於中長程的空對空以及地對空、海對空飛彈射擊，以及長程反艦飛彈方實彈射擊，軍方官員說，會依據年度演訓計畫規劃射擊操演，操演期間為了防止遭到其他國家的電子偵蒐，會做好相關的防護及安全管控措施。

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  • 陸軍刺針飛彈。（資料照，記者羅添斌攝）

    陸軍刺針飛彈。（資料照，記者羅添斌攝）

  • 軍方已排定在六、七月分別實施「三軍聯合精準飛彈射擊操演」及「天馬操演」，以各式飛彈進行防空、制海精準射擊演練。上圖為過去三軍聯合精準飛彈射擊操演，飛指部進行鷹式飛彈實彈射擊。（資料照）

    軍方已排定在六、七月分別實施「三軍聯合精準飛彈射擊操演」及「天馬操演」，以各式飛彈進行防空、制海精準射擊演練。上圖為過去三軍聯合精準飛彈射擊操演，飛指部進行鷹式飛彈實彈射擊。（資料照）

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