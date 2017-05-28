漢光落幕 三軍聯合飛彈射擊操演下月登場

〔記者羅添斌／台北報導〕為期五天的漢光演習已在廿六日結束，軍方各式精準飛彈射擊操演將緊接登場，軍方官員昨表示，軍方已排定在六、七月分別實施「三軍聯合精準飛彈射擊操演」及「天馬操演」，以各式飛彈進行防空、制海精準射擊演練。
這次漢光演習採取「實兵、部分實彈」演練，軍方廿五日於澎湖進行的三軍聯合操演中，除了「雷霆兩千」多管火箭系統及傳統火砲射擊外，還由阿帕契直升機發射「地獄火」飛彈以及由地面部隊人員射擊「標槍」飛彈等，都精準命中海上目標。
軍方官員表示，國軍精準飛彈射擊演練，由於涉及武器系統的電子參數，加上射程較遠，一般都會選擇在九鵬基地進行，較少與漢光演習放在一起。
官員指出，六月份將實施「三軍聯合精準飛彈射擊操演」，是以短程防空及制海為主，將規劃射擊陸軍「檞樹」飛彈、陸軍與陸戰隊的「刺針」飛彈、以及攻擊直升機配備的「地獄火」飛彈實彈射擊等。
另外，今年六至七月份期間還將實施「天馬操演」，由配置有拖式飛彈的相關部隊，實施「拖式」飛彈對海上目標射擊。
至於中長程的空對空以及地對空、海對空飛彈射擊，以及長程反艦飛彈方實彈射擊，軍方官員說，會依據年度演訓計畫規劃射擊操演，操演期間為了防止遭到其他國家的電子偵蒐，會做好相關的防護及安全管控措施。