砸近10億 軍方建構新一代「實兵模擬雷射接戰系統」

2017-05-28

中科院承製 2019年完成2營級、1機步連編裝模擬系統

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方實兵演訓屢遭地方抗爭，加上環保意識抬頭，軍方面臨演訓場地難以獲得等阻礙，為有效解決困境，軍方官員昨指出，國防部將投入近十億元經費，分三年建構新一代「實兵模擬雷射接戰系統」，供營級以下地面部隊進行對抗演練，並藉此獲得近乎實戰的模擬訓練環境。

供營級以下地面部隊進行對抗演練

軍方官員指出，新一代的「實兵模擬雷射接戰系統」，是以雷射發射及感應偵測裝置，組裝於陸軍現行主要編制武器及輪、甲車輛，可透過雷射發射取代實彈射擊，並附有聲光效果，系統還有「訓後回顧」功能，協助參演部隊檢討戰術作為與分析評估。

據指出，軍方針對美國、瑞士廠商及國內自製等方面進行評估，最後決定委由國內中科院生產；全案經費九億七千零三十七萬元，規劃今年起開始設置，至二○一九年完成。

至於設置地點，將在國軍南部、北部測考中心各設立一個營級編裝的新式「實兵模擬雷射接戰系統」，另在陸軍步兵訓練指揮部設立一個機步連編裝的「實兵模擬雷射接戰系統」。

原系統已使用11年 不敷需求

軍方官員表示，我國目前雖設有雷射接戰系統，但這套系統是在二○○六年設置，使用至今已十一年之久，已出現雷射脈波發射器老化，以及雷射發射有效距離接戰能力有限等問題，加上其雷射及感應裝置僅能在一般悍馬車上裝配，無法裝配在陸軍各型機、甲部隊及輪型車輛上，無法滿足軍方現行部隊的訓練及測考需求。

官員說，新一代的「實兵模擬雷射接戰系統」，包括在官兵身上裝配的「個人雷射偵測裝置」，以及「地裝武器、車裝武器」雷射發射裝置、車輛雷射感應裝置與機動式戰控中心、系統附件等等，共計五類四八九五件，將全數由中科院承製。

官員強調，國軍部隊在推行募兵制前提下，未來部隊型態將朝全志願役為願景，因此在部隊訓練的思維上也應同步創新，新一代「實兵模擬雷射接戰系統」完成後，可以運用實兵模擬雷射接戰系統執行實兵對抗演練，建構近於實戰的模擬戰場環境，更可提升志願役部隊測考標準，以提升志願役官兵臨戰訓練技能，確保訓練成效。