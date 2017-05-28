星期專論》正常總統治理不正常國家

2017-05-28

◎王景弘

台灣民主受美國啟發，安全靠美國保障，但也因為美國的態度，台灣還不是正常國家。諷刺的是，去年總統大選，台灣選出一個正常總統，來治理一個不正常國家；美國卻選出「非典」的「不正常總統」要治理一個正常國家。

美選非典總統 治理正常國家

不正常的總統，在正常國家體制下，有正常法律與政治程序處理，川普集商人霸性、任性、賭性於一身，言行不顧法紀，仍帶反叛少年與玩家任性的驕狂，執政百日，已面對違法濫權的問題。

做為不正常國家的正常總統，蔡英文選擇改革過去幾十年不合民主的黨國體制殘餘，飽受挑戰，但批評者多半以「民調」低落作依據，反而更凸顯這個國家的不正常。

蔡英文要去除舊體制的不公義，必然得罪既得利益者；在凡事要求「神速」的時代，以民主程序改革，進度一定難符資訊時代人民的期待，民調「滿意度」不可能高。

民主國家領袖都面臨資訊快速流通、資金自由流動和速食文化的衝擊，這三個因素交互作用，使政治、社會運動者可以迅速傳播真假訊息和嚴苛批判，有利於動員；全球化與資金自由流通，讓企業家全力追求低成本高利潤，政府要處理經濟、勞資問題更加困難；網路時代，人民不但期望提高，單一議題多，而且要求「立等可取」的速效。

政黨只知反對 不甘心被淘汰

蔡英文政府不但要面對這些新因素，而且還要面對台灣國家不正常，威權體制殘餘興風作浪的險惡環境。台灣國家之不正常，最基本的是國家認同的分歧，黨國體制的所謂精英階級是既得利益者，認同中國，反對改革，對認同台灣者抱敵意。

不甘被淘汰的列寧政黨，不能適應民主的環境，更不能適應既得利益被改革。失去政權不知檢討自己，只知道反對新政府，反對制度改革與政策改變，這個政黨的支持者永遠不會對新政府表示滿意。

民團吝給掌聲 要求實現主張

相反的，民進黨支持者對改革的期望殷切，但潛意識仍受強人統治的影響，以為凡事可以一舉改弦更張，立竿見影，他們有標準台灣人性格，認為做好是應該的，吝於給掌聲，卻好人云亦云發牢騷，民進黨全面執政後，各種民團自以為是，什麼主張都要立即實現，否則就是滿口幹譙。

藍營不滿意受到改革，綠營不滿意改革不夠神速，或沒有把特定團體的主張放優先，各種紛擾與抗爭不斷，網上充斥各種鬼話，而一些別有用心，以誘導式問卷做的假民調盛行，執政「滿意度」不容易再過半。

用人成紛擾源 難脫黨派偏見

新政府最受批評的是用人。蔡英文宣示「不會整碗端去」，胸襟雖寬，卻是紛擾之源。特任官員額有限，僧多粥少，用藍就排擠綠，藍的不領情，綠的卻不爽；用學者常有專業無決斷，書讀多了，理論多，卻成糊塗的「一方面，另一方面」的兩面派。文人相輕，政客也相輕，說用人唯才，但誰是才，實難脫黨派、恩怨的偏見。

全方位進行改革，又不能速戰速決，也是罪名，這種指責言之成理，卻是打錯靶。司法改革、年金改革、追索不當黨產等都是急務，同時進行並不相排斥。新政府未備腹案強勢主導，而用「國是會議」討論，徒增紛擾是事實，但既要求民主，讓各方有發言權，也有它的優點。

改革要有輕重 太急徒增怨懟

新政府改革要有輕重緩急，但自認助選有功的社團抱單一議題，要求列最高優先，立即實現，例如同婚平權、「特赦陳水扁」、公投修法「制憲建國」，這些問題有的爭議太大，有的客觀條件不足，徒增怨懟。

陳水扁喜歡強調國家領導人要具備「霸性、賭性和韌性」，那與黑道老大無異，兩蔣獨裁強人更是典範，但當年反對運動者要打倒的就是獨裁強人。

小英溫和理性 有改革的決心

正常民主不是強人政治，主政者要依法律與正當程序治理國家，個人條件在正直、判斷力與無私的奉獻。台灣選民並不是因為蔡英文是強人才選她，而是因為蔡英文「溫和理性」，有改革的決心與能力。

就此而言，蔡總統在就職週年所作「為台灣做事，不是為民調做事」，和「為改革不怕得罪人」的宣示，值得人民喊加油。改革會得罪既得利益者，民調會被別有用心者扭曲，溫和的蔡英文瞭然於胸，講這兩句霸氣的話，可見她無私與改革的決心！

（作者王景弘，資深新聞工作者）