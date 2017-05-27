立院三讀》欠稅滯納金 免加徵利息

2017-05-27

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院院會昨三讀通過多項財稅、民生相關法案。包括強化現行的「訴訟繫屬登記制」，須經法院依相當的事實進行裁定，避免有心人士藉此制度，浮濫提出民事起訴，大肆註記他人不動產，反因此損害他人的財產權。

依現行法律規定，為保護善意第三人，若原告已提出民事起訴，且以被告的特定不動產作為訴訟標的，即可向法院聲請已起訴證明，要求地政機關進行註記，提醒第三人此為訴訟標的。

立法院昨三讀通過「民事訴訟法第二五四條修正案」、「民事訴訟法施行法第四條之五及十二條修正案」，規定未來原告在提出聲請時，應釋明其請求，若其釋明有不足之處，法院可要求其提出相當之擔保；若法院要對原告的聲請作成裁定，則要有相當的原因事實。藉以避免有心人士再藉此制度，浮濫提出民事起訴，大肆註記他人不動產，反因此損害他人之財產權。

大法官釋字第七四六號已於今年二月宣告滯納金加徵利息違憲。立法院昨三讀通過「所得稅法第一一二條修正案」、「遺產與贈與稅法第五十一條修正案」、「貨物稅條例第三十一條修正案」、「加值型及非加值營業稅法第五十、六十條修正案」、「菸酒稅法第十八、廿三條修正案」、「規費法第二十條修正案」，一併取消滯納金、滯報金及怠報金加徵利息的規定。

依據財政部統計，從二○一二年至二○一六年，滯納金、滯報金以及怠報金加徵利息，總計二．八億元，換算每年影響金額五六○○萬元。

為促進我國與他國對等交換稅務資訊，「稅捐稽徵法部分條文修正案」授權財政部在對等、互惠下與外國政府或國際組織商定稅務用途資訊交換，以及相互提供其他稅務協助之條約或協定。

依據新通過條文，若對方無法提供台灣同類資訊、無法善盡保密義務、取得資料非做稅務用途，或有損我公共利益等情形，則不得與對方進行資訊交換。