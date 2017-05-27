總統府隨扈再出包 勤前喝酒遭調職

2017-05-27

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府侍衛室再出包！繼日前傳出性騷擾疑雲事件後，又發生隨扈在執勤前喝酒且屢勸不聽，遭調職處分的違紀事件。總統府侍衛室隨扈詹宗漢日前勤前飲酒，雖不是發生在執勤時，而是在待命日，但侍衛長劉志斌認為當事人並非初犯，且違紀事實明確，堅持將他調離總統府侍衛室，送回國安局特勤中心。

總統府證實確有此事，指違紀者遭明快處分，就是以最嚴格的紀律標準要求的結果。

自認升遷無望 詹宗漢申辦退伍

據悉，詹宗漢被調離總統府侍衛室後，自認未來升遷無望，已於日前報退，將在七月一日正式退伍。

總統府侍衛室調查發現，詹宗漢平日就嗜好杯中物，雖不曾在執勤時喝酒誤事，但因在待命日喝酒的違紀行為不只一次，侍衛室相當重視總統內、外衛隨扈的操守，因此，面對詹宗漢日前再度發生勤前喝酒事件，侍衛長劉志斌認為詹是屢勸不聽、惡習難改，決定斷然處置。

劉志斌這次直接要求對方走人，調回特勤中心，詹宗漢旋即申辦退伍。不過，總統府侍衛室頻頻遭媒體爆料出包，外界議論紛紛，大多揣測與人事鬥爭有關。總統府表示，國家元首的安全工作，嚴格的紀律是基本要求。目前包含警衛室在內的所有維安人員，不但都有高度愛國熱忱，也都具備良好的專業訓練。

總統府說，總統府侍衛長統責維安工作，一向要求嚴格，紀律嚴明，各項維安工作也都確實到位。有關外傳有違紀者遭明快處分，就是相關單位以最嚴格的紀律標準要求的結果。