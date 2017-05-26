李明哲救援小組 批政府冷血沒協助
〔記者彭琬馨、楊淳卉／台北報導〕甫從美國返台的李明哲國際救援小組昨發表聲明，強調赴美是由美國ＮＧＯ組織「對華援助協會（China Aid）」全力促成，與台灣政府完全無關。參與救援的台灣關懷中國人權聯盟秘書長邱齡瑤表示，此趟美國行「沒有得到政府任何協助」，政府事後卻對媒體表示曾暗中協助安排；她砲轟政府不曉得到底是「沒能力做」還是「根本沒有做」。
台灣非政府組織工作者李明哲在中國「被失蹤」已超過兩個月，赴美尋求國際協助的李明哲妻子李凈瑜上週赴美爭取國際協助，期間並拜訪美國國務院與國會，與主管人權工作的副助理國務卿班奈特及共和黨眾議員霍格仁等人會面。
派人協調 卻處處刁難
由於李凈瑜會晤的美國官員層級不低，有媒體指稱，總統府高層暗喻國際救援小組此次赴美若無政府在背後相助，不可能見到這麼多高官。
李明哲國際救援小組昨發表聲明強調，安排此次李明哲國際救援小組赴美行程，與總統府及台灣政府完全無關。
聲明批評說，不論是訪美行程出發前的態度，甚至抵美之後政府給的即時援助，都看不出政府將心力放在此事上，包括李凈瑜函陸委會救援問題迄今政府都不回應；陸委會副主委邱垂正於民團第一次討論國際救援的會議上傳話「李明哲一事，請我方及李家屬保持低調，過些日子對方就會放人」；民主基金會執行長徐斯儉奉總統府指示出面協調，實際作法卻處處刁難家屬的國際救援安排，家屬不得已婉拒經費贊助，來捍衛自己的行動與言論自由。
聲明指出，國際救援小組返國後，政府相關單位沒有派人了解此行狀況。「對比我們在白宮感受到的溫暖與支持，蔡政府對受難者而言顯得冷血無情。」
無能救援 請停止扯謊
聲明也請蔡政府停止扯謊，「政府在兩岸與國際救援李明哲完全使不上力，我們諒解，派人來協調也心不甘情不願，我們也認了，但請政府不要無能救援，又不時要做一些悖離事實的陳述。」
協助安排訪美行程的邱齡瑤受訪時強調，此次訪美與美國國會間「都是由我們直接聯繫」，「不知道他們（政府）協助安排哪個點？」台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏也說，美國人權委員會主席史密斯看見報導後非常生氣，強調總統府須對外說明清楚。
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