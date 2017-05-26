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總統隨扈 涉性騷女武官
2017-05-26
〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府侍衛室傳出性騷擾疑雲，總統蔡英文的內衛隨扈楊文志少校，疑因用LINE傳不雅照片與文字給總統府首位女武官陳月芳上校，並在總統府洗手間與停車場有攔阻舉動。總統府方面表示，本事件已完成行政調查，待送性平會處理。
疑用LINE傳不雅照片與文字
陳月芳曾擔任空軍空運機中隊長，是我國空軍首位C-130運輸機的女性中隊長，歷練完整，是蔡英文總統去年五二○執政後，經評選產生的國軍首位女武官。
據指出，陳月芳四月底向侍衛長劉志斌投訴，楊文志的行為讓她有不舒服感覺，她覺得被騷擾，結果劉志斌未即時依程序受理職場性騷擾投訴案件處理，反而直接將楊文志調往特勤中心，遭內部質疑有袒護楊文志之嫌。
上校控騷擾 少校喊冤︰處置不公平
不過，楊文志認為事情非如陳月芳所言，劉志斌未給他說明機會就直接將他先調離總統府侍衛室，對他聲譽造成嚴重影響，處置對他不公平。因雙方說法不一，目前案件演變為各說各話。
府︰已完成行政調查 待送性平會
總統府昨未直接證實此起性騷擾案，但也未否認。總統府發言人林鶴明表示，經了解實際狀況為總統府日前接獲一起性平事件申訴，當事人在向直屬主官申訴後，該直屬主官即進行初步查核，以了解是否確有所陳情事，並同步逕為初步處置，將事件當事者先調離。
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