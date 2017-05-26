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致力台日交流 黃天麟獲日贈勳
2017-05-26
〔記者彭琬馨／台北報導〕總統府國策顧問、台日文化經濟協會會長黃天麟昨日獲頒日本政府「旭日中綬章」勳章。日本台灣交流協會代表沼田幹夫表示，黃天麟致力日台青年的民間交流及人才培育，功績卓著，也希望日台友好關係日益發展。黃天麟除表示感謝，也強調近幾年中國崛起，美、日、台在軍事經濟的結合成為必然且必要，盼未來能繼續對此做出貢獻。
授勳儀式昨在日本台灣交流協會代表公邸舉行，總統府資政辜寬敏、前駐日代表羅福全等人出席觀禮。
日本政府「旭日章」專門授予「對國家公共有功勞者中，有引人矚目的顯著功績內容」人士，每年春秋兩季頒發一次。今年春季有前台灣駐日代表許世楷與台灣「工商協進會」名譽理事長黃茂雄獲得「旭日重光章」 殊榮。
黃天麟表示，能受頒勳章是一種榮譽，也是一種安慰，安慰的是，台日關係正朝著雙方國家人民幸福繁榮的方向前進發展。
黃天麟說，近十幾年來隨著中國崛起，東亞局勢日趨緊張，最近北韓導彈試射，更使情勢轉趨惡劣，在中國縱容下，北韓擁核、擁洲際飛彈已是遲早必須面對的事實，隨之而來的合縱連橫，令人擔憂，將使台、日、 美三國在軍事、經濟的進一步結合成為必然且必要。
黃天麟指出，美、日、台的經濟同盟，是將來日本成功主導跨太平洋夥伴協定（TPP）的主要條件，唯有美、日、台的多方面結合，才能嚇阻中國武力向南海、東海推進，維持東亞和平。
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