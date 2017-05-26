快訊PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
立院初審 政黨財務須公開 帳簿保存7年
2017-05-26
〔記者陳鈺馥／台北報導〕為建立政黨公平競爭環境，立法院內政委員會昨日初審通過「政黨法草案」，規定黨費、政治獻金、政黨補助金及政黨出版品收入，為合法收入來源，並限制政黨在軍隊、學校內設置黨團，違者可處政黨五十萬元以上、二百五十萬元以下罰鍰。
依初審通過條文，政黨不得招收未滿十六歲的國民為黨員，也不得強制人民違反自由意願加入或退出政黨，違反可處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰，經主管機關制止不從，得按次處罰，黨員受除名處分則不在此限。
禁募16歲以下黨員
為使政黨財務公開透明，亦規定，政黨應設帳簿，詳細記錄會計事項，各項會計憑證，也應自會計年度結束起保存七年，未保留帳目，則處五十萬元以上、二百五十萬元以下罰鍰。
此外，政黨不得經營、投資營利事業，也不得從事為宣揚理念，銷售出版品及宣傳品以外的營利行為，政黨也禁止購置不動產，除非供辦公使用的處所。
據初審通過條文，違反「政黨法」規定所受罰鍰，政黨須限期繳納，若仍不繳納，可從撥補給政黨的政黨補助金中，逕行扣除抵充。
如政黨設立目的及行為，有違反憲法增修條文「危害中華民國之存在，或自由民主之憲政秩序」規定，應予以解散，由主管機關檢具事證，聲請司法院憲法法庭審理。
朝野立委對於案四十八條，僅十五條條文未有共識，保留院會協商處理；其中，政黨經憲法法庭解散，不分區立委即喪失資格的條文，國民黨立委鄭天財反對，與內政部立場相異。
民進黨立委姚文智表示，政黨解散後的財產清算、管理政黨內部選舉事務，及政黨未申報財務狀況的罰則，朝野仍有不同意見，未來若協商順利，或有機會在臨時會通過。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 台灣、甘比亞斷交 非裔男子淪外籍遊民逗留公園
- 中國警破獲仿冒鞋廠 逾50萬雙名牌鞋全都假的
- Volvik高球錦標賽》球后高寶璟休兵 柳蕭然、艾莉雅拚篡位
- 榮光教會惡火 父死子傷
- 怕角頭尋仇 陣頭帶軍火要火併
- 筍絲二氧化硫超標 遭罰3萬
- 自由廣場》獨派氣勢不如統派
- 台南》警局揪捐血 網友瘋比好禮CP值
- 荷爾蒙抗癌治療 阿嬤20年沒復發
- 哪國家元首顏值高？ 蔡英文第40名 金正恩墊底
- 南門護理大火頭七 傳事發前有人到處借打火機
- 台南》為房屋稅自治條例修正案 議會爆拉扯
- 疫情沒降溫 公費流感藥擴大對象
- 曼城爆炸情資外洩 川普要司法部辦人
- 《時尚紅黃男》3
- 英警方查曼城爆炸案 鄰鎮發現可疑物品
- 3D列印火箭 紐國成功升空
- 產油國延長減產未加碼 油價重挫近5%
- 《古董珠寶的情與愛》1
- 要錢又推人 川普與北約互動惹爭議
- 廖文揚概念 獅土投投1休10
- 中職》暌違2年8個月 阿福投1人次勝投
- 綠衫軍今困獸鬥 泰倫魯：比勇士難守
- 上市櫃公司Q1匯損 已逾去年三倍
- 史總把脈中職 以大王為例
- 大嘴巴洩英情資 川普下令調查
- 頭社盆地淹水 10公頃農園重創
- 自由廣場》維持外交休兵現狀？
- 國道客運1070、9006短程載客喊停 基隆人開罵
- 曾愷玹不黏女兒 快樂當媽
- 全身軟趴趴 肌無力合併胸腺瘤
- 川普出席北約峰會 布魯塞爾人:快滾
- 我大法官「明快大膽」日學者呼夠嗆！
- 非裔男來台十年 遺失護照變遊民
- 設計師聯手精品 彩虹包華麗多變
- 《TAIPEI TIMES 焦點》NGO takes credit for Lee Ching-yu trip
- 永豐金3案 金管會下月做出懲處
- 奢華紅底鞋 秋冬華麗誘惑
- 女力流失 結婚離職率29.9％
- 電動汽車共享系統簽約 2年內設50站點
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：立院初審 政黨財務須公開 帳簿保存7年
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分