立院初審 政黨財務須公開 帳簿保存7年

2017-05-26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為建立政黨公平競爭環境，立法院內政委員會昨日初審通過「政黨法草案」，規定黨費、政治獻金、政黨補助金及政黨出版品收入，為合法收入來源，並限制政黨在軍隊、學校內設置黨團，違者可處政黨五十萬元以上、二百五十萬元以下罰鍰。

依初審通過條文，政黨不得招收未滿十六歲的國民為黨員，也不得強制人民違反自由意願加入或退出政黨，違反可處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰，經主管機關制止不從，得按次處罰，黨員受除名處分則不在此限。

禁募16歲以下黨員

為使政黨財務公開透明，亦規定，政黨應設帳簿，詳細記錄會計事項，各項會計憑證，也應自會計年度結束起保存七年，未保留帳目，則處五十萬元以上、二百五十萬元以下罰鍰。

此外，政黨不得經營、投資營利事業，也不得從事為宣揚理念，銷售出版品及宣傳品以外的營利行為，政黨也禁止購置不動產，除非供辦公使用的處所。

據初審通過條文，違反「政黨法」規定所受罰鍰，政黨須限期繳納，若仍不繳納，可從撥補給政黨的政黨補助金中，逕行扣除抵充。

如政黨設立目的及行為，有違反憲法增修條文「危害中華民國之存在，或自由民主之憲政秩序」規定，應予以解散，由主管機關檢具事證，聲請司法院憲法法庭審理。

朝野立委對於案四十八條，僅十五條條文未有共識，保留院會協商處理；其中，政黨經憲法法庭解散，不分區立委即喪失資格的條文，國民黨立委鄭天財反對，與內政部立場相異。

民進黨立委姚文智表示，政黨解散後的財產清算、管理政黨內部選舉事務，及政黨未申報財務狀況的罰則，朝野仍有不同意見，未來若協商順利，或有機會在臨時會通過。