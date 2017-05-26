| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 政治

葛林︰美挺台參與ＷＨＡ很重要

2017-05-26

〔駐美特派員曹郁芬／華府廿四日報導〕小布希政府時代的白宮國安會亞太資深主任葛林今天指出，為避免北京做出誤判，美國全力支持台灣參與世衛大會（ＷＨＡ）很重要，至於台灣這次無法與會，他不會責怪蔡英文政府，而是川普總統迄今未任命相關部會的亞太資深官員，美台間的協調不夠，因為協助台灣拓展國際空間是一個須投入時間和外交精力的工作。他相信明年會更好。

任職白宮國安會期間

曾為台灣參與ＷＨＡ出力

葛林今天應邀到「全球台灣研究中心」舉行新書發表會，他在回答問題時，回顧在國安會任內協助台灣參與ＷＨＡ的經驗，他說，當時和一批資深官員一起努力，衛生部長公開發言挺台灣，他親自致電日本自民黨的領袖安倍晉三及外相，要求支持台灣，也聯絡了歐盟。這是正確的決策，但需要很多外交與官僚機構間的努力，他們還發送電報給美國在拉美、非洲的所有大使館，要求他們和台灣代表會面，這是自一九七九年以來未曾發生的事，過去有些美國駐外官員不敢跟台灣代表見面。

葛林說，中國大使館當然知道他們在幫台灣。在二○○四年時，中國已經活躍於全球，美國駐外使館注意到這個趨勢，因此更覺得有必要協助台灣。他說，川普政府裡有這樣理念的人，台灣需要加強與其連繫。

葛林指出，他擔心的不是美國不會防衛台灣，而是北京誤判美國不會捍衛其盟邦和朋友，所以美國力挺台灣參與ＷＨＡ很重要，美國需要展示決心，願意捍衛其盟邦和原則。歐巴馬總統在伊拉克戰爭後懼怕風險，就給予中國在南海問題上可趁之機。

美應展現挺台決心

避免北京誤判形勢

葛林說，為台灣創造國際空間很艱難，必須與理念相同的國家結合抗衡中國在聯合國的運作。在經驗上來說，川普可在峰會中告訴習近平停止擠壓台灣的外交空間，但他懷疑川普有這樣說。

他說，過去一年，蔡政府在提供美、日重要盟邦戰略保證方面做得很成功，讓大家相信台灣會堅持民主，不會對中國採取讓盟友遺憾的挑釁行為，大家對她有很大的信心。她比較需要加油的是經濟，台北對開放經濟的態度是消極的，很多人一廂情願的以為台灣加入跨太平洋夥伴協定或簽署台日貿易協定後，就會有經濟奇蹟出現，現實上，台灣政府現在就應主動改革造就一個開放社會，美國的腳步會很緩慢，台灣沒有時間等下去。

廣告
  • 衛福部長陳時中（右）在ＷＨＡ會議前夕，率先與美國衛生部長普萊斯（Tom Price）會面，兩人並握手致意。（資料照，衛福部提供）

    衛福部長陳時中（右）在ＷＨＡ會議前夕，率先與美國衛生部長普萊斯（Tom Price）會面，兩人並握手致意。（資料照，衛福部提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 白宮 葛林
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧金沙蝦球
小菜✧涼拌豬頭皮
好開胃✧酸辣小棒腿
認識乾式熟成牛排！
轉寄

標題：葛林︰美挺台參與ＷＨＡ很重要


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月26日‧星期五‧丁酉年五月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.