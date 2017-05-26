葛林︰美挺台參與ＷＨＡ很重要

2017-05-26

〔駐美特派員曹郁芬／華府廿四日報導〕小布希政府時代的白宮國安會亞太資深主任葛林今天指出，為避免北京做出誤判，美國全力支持台灣參與世衛大會（ＷＨＡ）很重要，至於台灣這次無法與會，他不會責怪蔡英文政府，而是川普總統迄今未任命相關部會的亞太資深官員，美台間的協調不夠，因為協助台灣拓展國際空間是一個須投入時間和外交精力的工作。他相信明年會更好。

任職白宮國安會期間

曾為台灣參與ＷＨＡ出力

葛林今天應邀到「全球台灣研究中心」舉行新書發表會，他在回答問題時，回顧在國安會任內協助台灣參與ＷＨＡ的經驗，他說，當時和一批資深官員一起努力，衛生部長公開發言挺台灣，他親自致電日本自民黨的領袖安倍晉三及外相，要求支持台灣，也聯絡了歐盟。這是正確的決策，但需要很多外交與官僚機構間的努力，他們還發送電報給美國在拉美、非洲的所有大使館，要求他們和台灣代表會面，這是自一九七九年以來未曾發生的事，過去有些美國駐外官員不敢跟台灣代表見面。

葛林說，中國大使館當然知道他們在幫台灣。在二○○四年時，中國已經活躍於全球，美國駐外使館注意到這個趨勢，因此更覺得有必要協助台灣。他說，川普政府裡有這樣理念的人，台灣需要加強與其連繫。

葛林指出，他擔心的不是美國不會防衛台灣，而是北京誤判美國不會捍衛其盟邦和朋友，所以美國力挺台灣參與ＷＨＡ很重要，美國需要展示決心，願意捍衛其盟邦和原則。歐巴馬總統在伊拉克戰爭後懼怕風險，就給予中國在南海問題上可趁之機。

美應展現挺台決心

避免北京誤判形勢

葛林說，為台灣創造國際空間很艱難，必須與理念相同的國家結合抗衡中國在聯合國的運作。在經驗上來說，川普可在峰會中告訴習近平停止擠壓台灣的外交空間，但他懷疑川普有這樣說。

他說，過去一年，蔡政府在提供美、日重要盟邦戰略保證方面做得很成功，讓大家相信台灣會堅持民主，不會對中國採取讓盟友遺憾的挑釁行為，大家對她有很大的信心。她比較需要加油的是經濟，台北對開放經濟的態度是消極的，很多人一廂情願的以為台灣加入跨太平洋夥伴協定或簽署台日貿易協定後，就會有經濟奇蹟出現，現實上，台灣政府現在就應主動改革造就一個開放社會，美國的腳步會很緩慢，台灣沒有時間等下去。