營救李明哲 國安局：窮盡一切作為

2017-05-25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台灣人權工作者李明哲遭中國關押逾二個月，其妻李凈瑜四處奔走，尋求救夫契機。國安局昨表示，「李明哲是我們的國民」，政府的責任就是在維護國家尊嚴的前提下，要確保他的人身安全，盡力讓他能夠早日平安的回來。

國安局強調，這段時間以來，政府相關部門都在持續努力，「窮盡一切作為」，希望能讓李明哲早日平安返家。

李凈瑜前日召開記者會，指國安局副局長周美伍在國會公然說出「中國不會抓錯人」等語，是否指李明哲被抓是活該？不知道周的國家忠誠度在哪？對此，國安局澄清，外界所指周美伍在立院答詢所說內容，是語意表達上產生的誤解。

國安局表示，當時周美伍的真意是指，「根據國安局的研判，中方扣押李明哲的作為，『不會承認是基於誤判或是所謂的錯抓』，而會找個依據。」國安局研判，這個依據應該是所謂「境外非政府組織境內活動管理法」。周當時還表示，對於對岸此種作為，我方絕對無法認同，這也是政府一貫的立場。