| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中南部雨勢加大 9縣市大雨特報！ PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 政治

營救李明哲 國安局：窮盡一切作為

2017-05-25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台灣人權工作者李明哲遭中國關押逾二個月，其妻李凈瑜四處奔走，尋求救夫契機。國安局昨表示，「李明哲是我們的國民」，政府的責任就是在維護國家尊嚴的前提下，要確保他的人身安全，盡力讓他能夠早日平安的回來。

國安局強調，這段時間以來，政府相關部門都在持續努力，「窮盡一切作為」，希望能讓李明哲早日平安返家。

李凈瑜前日召開記者會，指國安局副局長周美伍在國會公然說出「中國不會抓錯人」等語，是否指李明哲被抓是活該？不知道周的國家忠誠度在哪？對此，國安局澄清，外界所指周美伍在立院答詢所說內容，是語意表達上產生的誤解。

國安局表示，當時周美伍的真意是指，「根據國安局的研判，中方扣押李明哲的作為，『不會承認是基於誤判或是所謂的錯抓』，而會找個依據。」國安局研判，這個依據應該是所謂「境外非政府組織境內活動管理法」。周當時還表示，對於對岸此種作為，我方絕對無法認同，這也是政府一貫的立場。

廣告
  • 國安局副局長周美伍。（資料照）

    國安局副局長周美伍。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國安局 李凈瑜 李明哲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：營救李明哲 國安局：窮盡一切作為


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.