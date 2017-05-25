馬自豪在習面前講憲法 立委批：只講迎合中國的一中

2017-05-25

〔記者林良昇／綜合報導〕前總統馬英九昨至台灣科技大學演講時，再談「馬習會」，指他當面向中共總書記習近平強調一中各表、中華民國憲法，馬並自豪，從未有一個台灣政治人物在習面前講中華民國憲法。民進黨立委則批評，馬只是在講迎合中國想法的一中原則，對台灣的傷害非常大。

馬：習酒量不錯 頭腦清楚

馬英九在演講中提到，在馬習會前，雙方就承諾互不稱國名、官銜、在第三地會面；馬還說，九二共識是台灣方面提出而對岸接受，所以是對台灣有利的，我方的中國就是中華民國，他當面和習近平談一中各表。

有中生問到馬英九對習近平個人的評價，馬表示，和習見面時間很短，只開了一次會，吃過一次飯，覺得他酒量不錯，頭腦清楚、冷靜，也不輕易說話，幕僚很強。

民進黨立委賴瑞隆批評，馬英九在馬習會的正式公開場合從未提到過一中各表，都是他說他私下有講而已，包含本次世衛大會（ＷＨＡ）中國發函各國稱我為「中國台灣省」在內，證明馬政府八年期間就是自我矮化，犧牲主權去參與ＷＨＡ和馬習會。

賴瑞隆說，馬英九在八年任內不斷講九二共識一中各表，但馬所謂的九二共識從來就不是他所講的一中各表，事實上只是迎合中國想法的一中原則，對台灣的傷害非常大。

張志軍批去中國化 陸委會駁斥

此外，中國國台辦主任張志軍昨再度批評民進黨政府，不回答兩岸同屬一個中國的核心問題，在島內「去中國化」，卻企圖把破壞兩岸關係的責任推給他們，並批這一年來民進黨政府口稱善意維護兩岸關係現狀，卻單方面背棄「九二共識」政治基礎，損毀了兩岸關係和平發展大橋的橋墩。

陸委會回應，一年來政府在兩岸關係及相關事務的處理，已考量雙方各自的立場，展現最大善意及彈性，近期以來陸方屢屢重申「一中」前提、究責我方作法，並無助於兩岸關係向前邁進。