岸信夫：台日關係須進一步緊密化

2017-05-25

賀許世楷獲頒「旭日重光章」

〔駐日特派員張茂森／東京二十四日報導〕在日台灣僑界領導人今天為前駐日代表許世楷榮獲日本政府頒贈「旭日重光章」舉辦祝賀會，日本首相安倍晉三的胞弟、外務省副大臣岸信夫親自出席，他致詞時強調，台灣是攸關亞太地區安定的關鍵，今後台日關係必須進一步緊密化。

許世楷：台日緊密合作 削減中國威脅

台灣獨立聯盟日本本部委員長王明理等在日台灣僑界領袖，在東京帝國飯店為許世楷榮獲今年日本政府春季敘勳的「旭日重光章」舉行祝賀會，岸信夫、李友會會長渡邊利夫、日本國家基本問題研究會理事長櫻井良子、前國策顧問金美齡等人均應邀出席。

岸信夫致詞表示，許世楷推進台日關係的努力為日本各界所知，日本政府理所當然頒給他「旭日重光章」的高級勳章，他強調，良好的台日關係對地域的穩定非常重要，「台灣扮演的是亞太地區是否安定的關鍵角色」，今後台日關係必須進一步緊密化。

許世楷說，台日兩國的緊密合作是台日雙方人民的期待，只有台日雙方緊密合作才能削減中國的威脅。

在日本政府今年春季敘勳中榮獲「旭日重光章」的台灣人士，還有前工商協進會會長黃茂雄，台日文化經濟協會會長黃天麟則獲得「旭日中綬章」。