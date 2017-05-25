防敵直取大台北 淡水河口、松山機場演練反突擊

2017-05-25

陸、空部隊 展現衛戍首都戰力

〔記者涂鉅旻／台北報導〕「漢光卅三號演習」實兵演練昨進入第三天，為防止敵軍入侵大台北中樞地帶，陸軍六軍團關渡指揮部在淡水河畔實施「河防演練」，在河岸部署裝甲、機砲兵力，殲擊河道敵軍；空軍防砲指揮部五○一營則在松山機場實施「短程防空防護」，以國造雙聯裝二○機砲打擊臨空敵機，驗證機場地對空作戰能力，陸、空等部隊也展現衛戍首都的戰力。

關指部綿密火網 殲擊河道敵軍

「河防演練」由陸軍六軍團關渡指揮部官兵負責執行，關指部指出，此次操演採縮短距離演練，假想敵軍企圖運用河道突入，佔領大台北地區各重要設施。因此，河防部隊受命後，立即整合地區內憲兵、警方、民間團隊所掌握情資，透過指管通聯、阻絕設置等手段，延滯敵人行動，並以優勢兵、火力，順利殲滅來犯之敵。

關指部派出CM11戰車、CM22迫砲裝甲車、拖式飛彈、雙管二○機砲，在淡水河兩岸佈成綿密火網阻絕敵軍，陸軍五三工兵群在河口陣地周邊，設置蛇腹型鐵絲網等阻絕設施，防止登陸敵軍沿河口上岸。

對於「河防演練」流程，六軍團指出，首先透過情、監、偵單位獲取情報，經情報研析後，指揮官立即實施作戰指導，並令河防部隊進入陣地，完成射擊前準備，對空中、河面進行搜索與警戒。待敵軍進入射程後，第一線據點建制武器對敵射擊，藉由沿岸編成多層火網，以熾盛火力成功阻殲敵人，隨後藉由心戰喊話，招降敵方殘餘軍力，為求演練逼真，採用空包彈、煙幕彈的爆破聲、煙硝味，增加仿真臨場感。

副參謀總長馬自勇視導「河防演練」，並登上海巡艇駛入河道反覘，勘察淡水河沿岸地形與防務。

空軍防砲營20機砲 打擊臨空敵機

至於防空部分，駐守松山機場的空軍防砲指揮部第五○一營實施「短程防空防護」演練，該營官兵接獲命令後，迅速趕到國造二○機砲陣地就位，完成相關部署，射手將砲台拉高至九十度仰角，搜尋敵方目標，模擬敵機進犯我方機場時的接戰程序；該營所屬連長進駐指揮所，完成目標分配及指揮機砲接戰。

國軍表示，國造T-82式雙聯裝二○公厘防空快砲，由軍備局生產製造中心研發，採電力操作，對於對空、對地、對海，都具備極佳射擊效果。