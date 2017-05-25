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扁違反兩但書 中監發函警告、提醒

2017-05-25

〔記者楊政郡、楊國文／綜合報導〕針對前總統陳水扁出席凱達格蘭基金會募款餐會時出現爭議的違規行為，台中監獄昨晚做出決定，陳水扁確有違反兩項但書，已經以更嚴厲書函「警告、提醒」，從六月底起活動申請，除醫療小組報告還要另附醫學中心診療及檢查報告，採取家人活動從寬、其他活動從嚴原則。

台中監獄副典獄長林順斌說，根據專案小組審查認定，這次陳水扁參與凱達格蘭基金會募款餐會，顯然違反不進會場與勿涉及政治性談話兩項，特別函請他檢討改進。

此外，陳水扁因健康欠佳，被認定有「因病不能到庭」事由，台北地院審理中的扁被控侵占公文案、陳敏薰買官洗錢案、高等法院更一審審理教唆偽證案、更一審審理二次金改國泰併世華案和更二審的國務機要費案共五案，均已裁定停止審判。

查看扁健康 高院本週發傳票

不過，承審二次金改案的高院法官曾德水認為，陳水扁日前北上出席感恩餐會的狀況不差，他有必要「近距離」查看扁的身體狀況、來判斷其有無就審能力，以決定停止審判事由是否消滅，本週將發出傳票，傳訊陳水扁到庭，傳訊日期暫訂六月底或七月初。

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