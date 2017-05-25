國民黨魁交接 吳指派曾永權協商
〔記者施曉光、李容萍／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱前天與黨主席當選人吳敦義會面，就未來交接工作達成彈性處理的共識，吳陣營昨通知黨中央交接小組名單，包括吳敦義競選辦公室總召集人曾永權、組織部執行長李哲華、吳辦顧問團總顧問姚江臨，黨中央方面則由秘書長莫天虎率一級黨務主管溝通，預計本週內展開協商。
感念蔣提攜 吳赴頭寮謁陵
吳敦義則到桃園市大溪頭寮陵寢謁陵，但昨天並非故總統蔣經國的逝世紀念日或冥誕，吳敦義解釋謁陵的原由，指他就讀台大歷史學系時擔任大學報的總編輯，有感於大學的墮落而寫了一篇文章，被時任救國團主任的蔣經國看見，在五十七年五月廿四日獲蔣召見，他感念蔣經國在當年的這一天，對他的提攜與照顧。
至於交接事宜，吳敦義說，黨主席交接日期尚未決定。媒體問吳就任後，是否會調查黨內基金會的財務問題，他表示，黨內有制度，基金會的基金來源若是黨的經費，這就是公產，任何人都不能逾越規定、違背法律；他的立場是不用查，相信一切合乎規定。
姚江臨指出，有關交接工作的優先項目，應該是第二十全大會召開日期、二十全中央委員提名名單、黨代表遴選該由哪一位主席來辦理。
外傳七月交接 黨中央否認
針對外傳國民黨確定提前在七月召開全代會並交接，文傳會副主委胡文琦鄭重否認，但對於未來有無可能提前交接？胡文琦說，視交接小組協商情況而定，並不排除提前的可能性。黨內人士指出，洪、吳前天閉門會談時，絕對沒有提到「七月」交接，對於吳陣營有人放話，「實在很沒有意思」，也不利於後續雙方磋商的氣氛。
此外，國民黨昨召開黨主席選後首次的中常會，洪秀柱未出席主持，由代理黨主席林政則代為宣讀她的信函內容。洪呼籲全黨要支持新主席吳敦義，帶領國民黨重返執政。
至於洪秀柱主政下，去年以來國民黨每週中常會都全程開放媒體旁聽並透過網路直播，未來恐將隨洪連任失利，人去政息。黨副主席胡志強與中常委劉大貝同聲要求停止這項做法，林政則回應，未來交由吳敦義裁示。
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