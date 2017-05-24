基層軍官荒 立委提案延長尉官服役年限
2017-05-24
〔記者鄭鴻達／台北報導〕為補足基層軍官人力不足，民進黨立委王定宇、羅致政及蔡適應將提出「陸海空軍軍士官服役條例修正草案」，延長尉官服役年限，並將尉官勤務加給從八千元拉高至與其他官兵一致的一萬元，以提高留任意願。
現行法規規定，少尉、中尉服役年限為十年，上尉則為十五年，年齡上限為五十歲，但軍、士官需服役滿廿年，才得以領取月退俸；立委提案將提高服役年限，如少尉、中尉上調為十五年、上尉上調為二十年、少校上調為廿二年、中校上調為廿六年、上校上調為卅年。
王定宇表示，法律規定服役須滿廿年才能享有退休給與，但尉官服役年限才十五年，若升不上少校就要被強迫退伍，缺乏留任誘因，許多人寧可去當士官長，才能服役到廿年，國軍志願役人力編現比標準為七十七％，但整體尉官仍有七％、約一四八二員缺額，編現比嚴重不足。目前基層軍官如排長、連長嚴重不足，會造成執行、傳達命令的軍官大量缺員，影響戰力。
羅致政也說，推動募兵制後出現兵源短缺，最大問題在於尉級軍官不足，因其服役年限說短不短，說長卻又不夠長，且目前勤務加給從將、校到兵都是一萬元，僅尉級是八千元，此部分應一致化為一萬元，再加上月退俸的誘因，就能以修法來健全募兵制的推動。
蔡適應表示，若能適度增加尉級軍官服役年限，讓基層軍官留在部隊的時間延長，並可實質領到退休俸，就能讓官兵弟兄不必因此擔心投入軍旅後的生涯規劃，且部隊內部有考評制度，自然能汰除不適任者，並不會因此影響軍中升遷管道。
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