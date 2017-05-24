李明哲妻：尋求國際救援 美只是第一站
〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕台灣人權工作者李明哲遭中國關押長達六十七天，至今下落不明，李妻李凈瑜訪美求援後返台，她昨在立院召開記者會時哽咽表示，她研究白色恐怖歷史，了解因為受到國際援助，改變台灣威權統治面貌，「國際救援是我未來必要走的行程，美國只是第一站」，他們會繼續往前走。「作為人權工作者，我們沒有悲觀的權利。」
了解台灣救援困難 找國際救援是必走的路
李凈瑜說明，關於未來行程，須確認成行後才能透露，她也說，她目前所掌握李明哲的消息與外界一致，至於美國國務院與相關單位如何進行援救，尊重美方處理程序。
對於是否仍有希望提供協助的民間人士與她接觸？李凈瑜透露，目前為止「一直有人在聯繫」，但並未與她親自接觸，因此不了解內容。
李凈瑜也重申，當她出國時，很清楚要與自己的國家站在一起，她也很清楚國家在救援李明哲上的困境，因此她只能走國際救援，但她對國家在救援李明哲上感到難過，尤其國安局副局長周美伍竟在國會中公然說出「中國不會抓錯人」等語，是否指李明哲被抓是活該？不知道周美伍的國家忠誠度在哪？
學者指政府無積極作為 還會有下一個李明哲
李凈瑜表示，此次美國行她有很深感慨，「台灣白色恐怖的歷史經驗，還未轉換成未來力量，也還未凝聚成台灣堅不可摧的人權價值」。
對於李明哲事件，時代力量立院黨團召開記者會批評政府無作為，要求陸委會禁止中國黨政高官來台作為反制。黨團總召徐永明表示，李明哲案並非個案，政府能有的最積極作為，就是不讓中國黨政高官來台，這樣的訊號非常強，也希望政府挺住。
出席記者會的交大人社系教授林秀幸指出，李明哲案是中國單方面改變雙方關係，政府不該打不還手、罵不還口、裝聾作啞，否則就是失職也等於是告訴中國，可以繼續逮捕下一個李明哲。中研院台史所副研究員吳叡人指出，民進黨政府採低姿態完全沒效果，還可能造成台灣「屬國化」結果，政府只有更積極反應，李明哲才有可能回來。
陸委會回應表示，政府會就各種交流面向，進行檢討評估，於必要時就可操之在我的部分，加強處置作為，例如對於中國大陸人士申請來台案件，如有民間團體反映陸方官員涉有侵害人權情事，政府會予以管制入境。
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