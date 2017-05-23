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立院初審》陸委會組改 副主委「2政1常」

2017-05-23

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨初審通過「大陸委員會組織法草案」，除將現行的三位政務副主委改制為二政務、一常務，且未來裁撤的蒙藏委員會，也只會併入部分業務。

蒙藏會不併入 業務分散各部會

「大陸委員會組織法草案」是林全內閣撤回前朝組改方案至今，唯一重新提出者；與馬政府版草案相同的是，三位政務副主委（其中一位為特任）改為二政務、一常務。

民進黨立委段宜康指出，陸委會在一九九○年成立時，首創此一獨特制度，是考慮到若主委為兼職者，就需要特任副主委綜理業務，結果首任特任副主委就是馬英九。

段宜康批評，因為陸委會沒有常任副主委，所以當初交接業務給陸委會主委張小月的，只是陸委會主秘。

此外，馬政府原規劃把蒙藏委員會併入陸委會，陸委會的掌理事項納入蒙藏事務；政院版草案則予以刪除。

民進黨立委李俊俋說，民進黨過去就反對將蒙藏會併入陸委會，未來將依蒙藏會的業務性質，分別移撥到文化部、外交部、內政部移民署、陸委會，更動的層級最高只是「科」，所以不會見諸組織法，只要修正各機關的處務規程即可。

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  • 民進黨立委段宜康。（資料照,記者張嘉明攝）

    民進黨立委段宜康。（資料照,記者張嘉明攝）

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相關關鍵字： 政務副主委 政府組改 蒙藏會 陸委會
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標題：立院初審》陸委會組改 副主委「2政1常」


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