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漢光實兵演練》保存戰力 戰機轉場花東基地

2017-05-23

〔記者游太郎／花蓮報導〕國軍年度重大演訓「漢光卅三號」演習實兵演練昨登場，首日演練科目以「戰力保存」為主，模擬中國導彈襲台，空軍主力機種F-16及幻象2000，在E-2K預警機掩護及指揮下，緊急轉場至花蓮佳山基地，C-130HE電戰機、P-3C反潛機也緊急降落花蓮基地保存戰力，花蓮的天空異常熱鬧。

昨天的演練科目，模擬西部各機場遭到中國導彈襲擊，空軍各基地戰機緊急轉場，疏散到東部的佳山及志航基地保存戰力，昨天上午從七點起，包括屏東基地的C-130HE電戰機、P-3C反潛機、新竹基地幻象2000及花蓮基地F-16戰機，緊急降落在東部的花蓮佳山基地，其中幻象及F-16近五十架次，C-130運輸機近二十架次（載運重要物資），陸續至佳山基地保存戰力，整個東部空域顯得相當熱鬧。

E-2K預警機除了演練空域預警及管制任務外，並模擬駐地屏東基地遭到空襲，執行完任務後緊急降落花蓮基地，實施保存戰力及整補作業，待命升空持續實施預警及管制任務。

花蓮基地的F-16戰機除經由聯絡道駛入佳山洞庫內保存戰力外，部分戰機則在跑道頭待命，一接獲命令即緊急升空，進行護航及確保東部空域安全，整個基地充滿了戰時的緊張氣氛。

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  • 國軍漢光卅三號演習昨起實兵演練，首日演練科目「戰力保存」，P-3C反潛機戰備轉場飛抵花蓮基地，地面F-16準備升空護航。（記者游太郎攝）

    國軍漢光卅三號演習昨起實兵演練，首日演練科目「戰力保存」，P-3C反潛機戰備轉場飛抵花蓮基地，地面F-16準備升空護航。（記者游太郎攝）

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