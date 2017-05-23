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漢光實兵演練》反制中國突襲 阿帕契熱加油熱掛彈

2017-05-23

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍「漢光卅三號」演習昨天起一連舉行五天的實兵演練，並模擬在中國對台發動突襲下，進行各項戰力保存、軍機轉場等演練，陸軍更為阿帕契攻擊直升機進行「野戰加油」演練，在發動機未熄火狀態下，進行「熱加油、熱掛彈」演練。

漢光演習昨起至廿六日進行實兵、部分實彈演練，全台各地昨都在進行相關演練項目，重頭戲是廿五日在澎湖山水海灘進行的登陸及反登陸作戰演練，廿六日則在台中清泉崗基地進行模擬共軍軍機圍攻清泉崗基地的「清泉崗保衛戰」，以及有大批擔任假想敵的官兵進行跳傘的空降及反空降演練。

馮世寬視導陸航601旅、空軍防空飛彈群

國防部長馮世寬昨穿著迷彩服，前往陸軍航空六○一旅、空軍防空飛彈群等單位，聽取戰場簡報，瞭解部隊動態與操演實況。

空軍昨天進行戰機及運輸機緊急轉場的課目演練，包括空軍新竹基地的幻象戰機，以四批十二架方式進行編隊起飛，轉降到花東基地，進行轉場戰力保存，防務則由IDF戰機接替；屏東基地的C-130運輸機則是載運地勤人員及裝備，落地後進行卸載。

陸軍方面，陸軍航特部進行所屬各式直升機的戰力保存演練，包括在新竹竹東地區的AH-64E阿帕契直升機野地降落，並且進行「熱加油、熱掛彈」演練，參演官兵在阿帕契直升機發動機未熄火的狀態下，按標準作業程序，完成地獄火飛彈及二．七五吋海神火箭彈的裝設作業。官兵也為OH-58D戰搜直升機進行熱加油作業，以及UH-1H通用直升機的野戰保修任務。

在澎湖部分，澎防部模擬共軍軍機入侵，由澎防部防空連官兵進行重要目標應援作戰課目，參演官兵在接獲命令後，迅速架設DMS雙聯裝刺針飛彈，模擬攔截空中進襲目標。

此外，國軍第四作戰區（陸軍八軍團及三軍部隊）及第三作戰區（陸軍六軍團及三軍部隊），昨天分別在南部及台北進行「反特攻作戰演練」，模擬敵軍特攻人員以武裝滲透方式潛入雷達站及台北衛戍區據點後，部隊即刻實施防衛作戰及逆襲作戰，確保重要軍政據點安全。

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  • 國軍漢光卅三號演習昨起實兵演練，國防部長馮世寬（中）視導陸航601旅參演情形，實地巡視彈藥檢整作業。（軍聞社）

    國軍漢光卅三號演習昨起實兵演練，國防部長馮世寬（中）視導陸航601旅參演情形，實地巡視彈藥檢整作業。（軍聞社）

  • 國軍漢光卅三號演習昨起實兵演練，陸軍AH-64E阿帕契直升機進行熱加油、熱掛彈演練。（軍聞社）

    國軍漢光卅三號演習昨起實兵演練，陸軍AH-64E阿帕契直升機進行熱加油、熱掛彈演練。（軍聞社）

  • 國軍漢光卅三號演習昨起實兵演練，空軍新竹基地幻象2000戰機以編隊起飛方式，執行漢光33號演習戰備轉場。（軍聞社）

    國軍漢光卅三號演習昨起實兵演練，空軍新竹基地幻象2000戰機以編隊起飛方式，執行漢光33號演習戰備轉場。（軍聞社）

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