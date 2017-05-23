府：期待共同推動改革

2017-05-23

〔記者鍾麗華／台北報導〕前副總統吳敦義上週六當選國民黨主席，總統府昨天表達祝賀之意，府發言人黃重諺並表示，期待未來國民黨能在吳敦義帶領下，為台灣展現朝野「對內良性競爭、對外團結一致」的堅定態度，與所有人民站在一起，共同推動完成國家各項重大改革工作。

黃重諺說，民主國家政黨在守護國家利益、確保人民福祉前提下，對內公平競爭、對外朝野一致，是政黨運作的鐵律；特別是在國家告別停滯開始前進，許多重要的改革工作陸續進行的此刻，期待未來國民黨在吳敦義帶領下，與所有人民站在一起，共同推動完成國家各項重大改革工作。