提前交接？ 吳：看洪意見 洪：照制度8月

2017-05-23

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉落幕，對於交接期長達三個月，黨內出現提早交接聲浪，對此，黨主席當選人吳敦義昨受訪時表示，尊重相關意見， 但他不會主動向洪提這個議題，若洪提及才會討論，且他完全尊重洪的意見。不過，黨主席洪秀柱稍晚受訪時明確表態，她的任期到八月，還有二、三個月，尚有未完成的工作，一切按照制度、按照規定走，該做的事要完成，不能不負責任。

吳敦義昨天接受廣播專訪。對於黨內有黨主席提前交接的聲音，吳敦義說，尊重黨內認為要提早進入「新秩序」的聲音，他今天會與洪秀柱會面，但不會主動提這個議題，將會尊重洪秀柱的決定。

洪秀柱稍後參加活動時也被問到此事，強調還有未完成的工作要做，並舉總統蔡英文去年一月當選、馬英九總統也是去年五月廿日才卸任為例說，一切按照制度、規定走，該做的事要把它完成，「原則上，八月就是任期到的時候了」。

洪秀柱昨也指示，考量國民黨的發展需求及制度規定，即日起由黨秘書長莫天虎成立黨主席交接小組，待吳敦義指定交接對口後，雙方就可共同協商交接事宜。

吳敦義昨繼續「團結之旅」，拜會副主席郝龍斌。郝龍斌指出，黨主席選舉已結束，應盡快備戰二○一八年大選，無縫接軌，是所有黨員期盼；郝並強調，會配合二○一八年大選需要打團體戰，積極協助未來的黨主席，「我的位子不重要，怎樣團結才重要」。

吳敦義則說，他對各縣市都算了解，但沒有「口袋人選」，也不會照其他人的猜測去做，提名一定要經審慎公開、公正、公平的過程，「對人選的事情我都不會回答」。

吳也指出，希望二○一八年大選，執政縣市能增加，縣市議會也增加席次，包括鄉鎮、村里等基層都要全面關注，贏得新斬獲，並提早佈局，「雙北是重中之重」，但中南部也非常關鍵、重要。