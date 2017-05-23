提前交接？ 吳：看洪意見 洪：照制度8月
2017-05-23
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉落幕，對於交接期長達三個月，黨內出現提早交接聲浪，對此，黨主席當選人吳敦義昨受訪時表示，尊重相關意見， 但他不會主動向洪提這個議題，若洪提及才會討論，且他完全尊重洪的意見。不過，黨主席洪秀柱稍晚受訪時明確表態，她的任期到八月，還有二、三個月，尚有未完成的工作，一切按照制度、按照規定走，該做的事要完成，不能不負責任。
吳敦義昨天接受廣播專訪。對於黨內有黨主席提前交接的聲音，吳敦義說，尊重黨內認為要提早進入「新秩序」的聲音，他今天會與洪秀柱會面，但不會主動提這個議題，將會尊重洪秀柱的決定。
洪秀柱稍後參加活動時也被問到此事，強調還有未完成的工作要做，並舉總統蔡英文去年一月當選、馬英九總統也是去年五月廿日才卸任為例說，一切按照制度、規定走，該做的事要把它完成，「原則上，八月就是任期到的時候了」。
洪秀柱昨也指示，考量國民黨的發展需求及制度規定，即日起由黨秘書長莫天虎成立黨主席交接小組，待吳敦義指定交接對口後，雙方就可共同協商交接事宜。
吳敦義昨繼續「團結之旅」，拜會副主席郝龍斌。郝龍斌指出，黨主席選舉已結束，應盡快備戰二○一八年大選，無縫接軌，是所有黨員期盼；郝並強調，會配合二○一八年大選需要打團體戰，積極協助未來的黨主席，「我的位子不重要，怎樣團結才重要」。
吳敦義則說，他對各縣市都算了解，但沒有「口袋人選」，也不會照其他人的猜測去做，提名一定要經審慎公開、公正、公平的過程，「對人選的事情我都不會回答」。
吳也指出，希望二○一八年大選，執政縣市能增加，縣市議會也增加席次，包括鄉鎮、村里等基層都要全面關注，贏得新斬獲，並提早佈局，「雙北是重中之重」，但中南部也非常關鍵、重要。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 圓滿紐約義演 謝金燕清晨搭機返國
- 飽受網路霸凌壓力 法官判維冠籃太太酌減賠償金
- 機車舊換新政策發燒 全年銷量衝85萬輛
- Kingsmill錦標賽》一路贏到底 湯普森奪冠寫紀錄
- 社論》台灣藍 國民黨唯一生路
- 高鐵站故宮展示櫃 竟有死蒼蠅
- 醫療照護人力荒 58K找無人
- 好消息！台澎馬近期脫離口蹄疫區
- 暖東峽谷譯Warm East 基隆市長笑場
- 委內瑞拉擁五千肩射防空飛彈 美國憂心
- 告別世衛在即 陳馮富珍為政績自辯
- 停招14年 高職輪機科翻紅
- 亞洲新灣區 議員建議：引進主題樂園
- 農委會提昇現金救助入母法 廢止舊令「一行文」惹議
- 川普訪哭牆 以官員未隨行
- 《自由廣場》國道夜間免收費對不對？
- 《中英對照讀新聞》Women are more controlling and aggressive than men in relationships 女性在關係上比男性更愛控制、更具侵略性
- 女超人特訓 嗨如快樂營
- 老翁長期腰痛腿疼 竟是肺外結核作怪
- 積穗國小附幼抽籤誤重按 名單擺烏龍
- 台東正興村 用陶甕寫歷史
- 〈徵文啟事〉教養不同調時
- 世衛喊窮 陳馮富珍搭頭等艙、住總統套房
- 自由充電站》美職三振王萊恩 生涯5714K
- 基隆原民微型保險 新光捐助保費
- 負評連連 政府怎能無動於衷
- 鋒面接近 留意午後雷陣雨
- 計次全改計時？交通局：周轉率逾8成才改
- 奶茶重返小巨蛋 「我敢」祭出雙主唱
- 《國際現場》國泰航空裁員近600人
- 什麼文該刪? 臉書編審內規解密
- 少女上網找砲友 拿母手機查懷孕
- 對俄洩露情報 川普辯稱未提以色列
- RCEP談判現歧見 恐難實現今年完成目標
- 大巨蛋評定書 遠雄： 營建署認可後送審
- 工商界肯定 籲一次修到位
- 噴式吸油面紙 上妝也能用
- 〈活動看板〉讀懂孩子心
- 歪頸看世界 熊韻凱獲總統教育獎
- 限縮冷凍商採購首日 豬價現跌5元
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：提前交接？ 吳：看洪意見 洪：照制度8月
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分