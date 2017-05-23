| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓滿紐約義演 謝金燕清晨搭機返國
 首頁 > 政治

推動完成訴訟、組織金字塔化

2017-05-23

〔記者張文川／台北報導〕司法改革國是會議第二組昨召開第七次會議，討論「司法院審判機關化」議題，決議在「訴訟程序」修改為金字塔化後的五年內，完成刑事、民事、行政等數個小金字塔組織型態；由於司法院過去已提出相關訴訟程序修正草案到立院，但未獲通過，因此，此司法組織變革能否竟功，繫於立法院是否支持。

司法院秘書長呂太郎指出，八十八年司改國是會議即決議採金字塔型訴訟制度，獲大法官會議支持，並做出釋字五三○號解釋，但司法院所提的相關訴訟制度修正草案，送到立法院皆未獲通過，因此訴訟制度至今無法改變。

呂太郎表示，這次司改會議不論是高度或強度，都和十八年前不一樣，加上立法院結構已改變，因此未來實現金字塔型訴訟制度的可能性很高，只有落實司改會議決議才能達到司法改革的目標。

不過也有法界人士將決議解讀為維持現狀，認為只要立法院依舊不修法改變訴訟程序制度，就沒有改變現制的問題。

上述決議為，請司法院於「訴訟程序金字塔」完成後五年內，完成刑、民、行政訴訟三個終審法院的金字塔型組織，在員額、案件、程序上形成數個小金字塔的組織型態，最終目標是達成使司法院成為「最高司法審判機關」和「最高司法行政機關」合一地位。

至於另一議題「司法行政一元化」，會中決議在達成司法院審判機關化目標之前，請司法院、法務部協商有關提出法律案的「會銜」程序，使院、部在各自提案修法前能事先充分溝通，避免法案送到立法院後，院、部才開始爭執，徒增民眾對司法效能的負面觀感。

廣告
  • 司法院秘書長呂太郎。（資料照）

    司法院秘書長呂太郎。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司法改革 訴訟
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：推動完成訴訟、組織金字塔化


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.