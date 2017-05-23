推動完成訴訟、組織金字塔化
2017-05-23
〔記者張文川／台北報導〕司法改革國是會議第二組昨召開第七次會議，討論「司法院審判機關化」議題，決議在「訴訟程序」修改為金字塔化後的五年內，完成刑事、民事、行政等數個小金字塔組織型態；由於司法院過去已提出相關訴訟程序修正草案到立院，但未獲通過，因此，此司法組織變革能否竟功，繫於立法院是否支持。
司法院秘書長呂太郎指出，八十八年司改國是會議即決議採金字塔型訴訟制度，獲大法官會議支持，並做出釋字五三○號解釋，但司法院所提的相關訴訟制度修正草案，送到立法院皆未獲通過，因此訴訟制度至今無法改變。
呂太郎表示，這次司改會議不論是高度或強度，都和十八年前不一樣，加上立法院結構已改變，因此未來實現金字塔型訴訟制度的可能性很高，只有落實司改會議決議才能達到司法改革的目標。
不過也有法界人士將決議解讀為維持現狀，認為只要立法院依舊不修法改變訴訟程序制度，就沒有改變現制的問題。
上述決議為，請司法院於「訴訟程序金字塔」完成後五年內，完成刑、民、行政訴訟三個終審法院的金字塔型組織，在員額、案件、程序上形成數個小金字塔的組織型態，最終目標是達成使司法院成為「最高司法審判機關」和「最高司法行政機關」合一地位。
至於另一議題「司法行政一元化」，會中決議在達成司法院審判機關化目標之前，請司法院、法務部協商有關提出法律案的「會銜」程序，使院、部在各自提案修法前能事先充分溝通，避免法案送到立法院後，院、部才開始爭執，徒增民眾對司法效能的負面觀感。
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