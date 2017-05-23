司改分組決議 設商業、勞動法院 稅務法庭
2017-05-23
〔記者張文川／台北報導〕司改國是會議第二分組昨討論「設立專業法庭審理相關專業案件」議題，決議通過由司法院設置專業的商業法院、勞動法院及稅務法庭，針對專業案件設立專院專庭審判，並研擬勞動訴訟程序法，採用有利於勞工的訴訟費計費方式。
司法院統計，最近五年公司法的訴訟從一審到二審終結，平均費時四百七十一天、國際貿易類官司要打九百八十六天、海商法七百八十四天、證交法七百四十五天，都比一般民事訴訟的平均三百五十七天高出許多，各國多歸由專責的商事法庭審理，我國也有必要檢討跟進。
採有利勞工的訴訟費計費方式
司法院報告指出，太平洋SOGO經營權案纏訟十五年至今未了，近來又有日月光與矽品假處分案、彰化銀行經營權之爭、復興航空解散案、大同公司董事提名權爭議等案，爭訟曠日廢時，對於經營者而言，時間就是金錢，商事紛爭具專業性，應著重效率與專業。
分組召集人、中研院法律所長林子儀說，會中決議，司法院應推動設立商業法院，使商業紛爭的裁判符合專業、迅速、判決一致且可預測性，並對管轄範圍是否應包含全部民事、刑事、行政訴訟及非訟事件？該不該限定訴訟標的金額下限？是否為專屬管轄？要採二審或三審終審制？法官專業人數、專家證人制度等，研擬相關配套。
林子儀說，會中也決議司法院應研擬勞動訴訟程序特別法，採有利於勞工的訴訟費計費方式，調整法院一般管轄規定，以利勞工提起訴訟，調整舉證責任分配，強化法官專業能力與當事人自治解決紛爭功能，並應積極評估設立勞動法院，法官學院應增加勞工權益、勞工運動課程。
至於稅務案件，林子儀表示，昨天決議應落實將在今年十二月施行的納稅者權利保護法，設置稅務法庭，強化法官的稅務專業，研究採行稅務專家諮詢、稅務事件和解或調解程序的可行性。
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