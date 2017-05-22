漢光預演》阿帕契發射地獄火 場面震撼

2017-05-22

〔記者羅添斌／台北報導〕為期五天的國軍漢光演習實兵操演今天登場，陸軍司令部昨發布預演相關動態影片，多架阿帕契攻擊直升機齊發地獄火飛彈，場面震撼，令人熱血沸騰。影片中還有隱藏亮點，軍方出動DMS雙聯裝刺針飛彈，對空中戰機進行追瞄，但影片中並未出現發射畫面。

針對此次實兵操演，海軍司令部前天發布預演時的動態影片，以「攻擊軍」視野看漢光演習，陸軍司令部昨則以「防衛軍」視野發布預演動態影片，在兩支影片交互比較下，可呈現擬真的敵我攻防演練實況。

刺針飛彈追瞄空中戰機

陸軍司令部表示，國軍漢光三十三號演習，是年度驗證各作戰區戰備整備與三軍聯合作戰成效，最重要的一場操演。陸軍司令部特別剪輯第一作戰區近期預演畫面，並透過臉書公布，期盼透過網路傳播的力量，向國際宣告台灣自我防衛的強大決心，同時讓國人瞭解，國軍勤訓精練的成果，就是國家可恃的關鍵力量。

陸軍司令部指出，澎湖扼守台灣中、南部海域，具重要戰略部署地位；漢光演習將以模擬真實戰場方式，驗證國軍反登陸作戰的策略與能力，確保形成敵人不敢、也無法逾越的海峽屏障。演習準備期間，三軍精銳部隊、武器盡出，尤其陸軍「雷霆兩千」多管火箭、M60A3戰車等各式火砲實施反舟波射擊時，場面壯觀，震撼力十足，充分展現出國軍守護台灣安全，保護國人的能力與決心。