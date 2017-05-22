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更換公發手機門號》 軍方果斷處置 政府其他部門呢？

2017-05-22

記者羅添斌／特稿

台灣近幾年爆發多起共諜案及洩密案，對國家安全管控機制造成嚴重衝擊，中國及境外駭客更是不斷試圖窺探、癱瘓我政府公務部門的機密，形成多重威脅，軍方決定全面更新公發手機門號，是果斷的處置，政府其他部門其實也應盤點檢討內部資安通訊做法，以免讓有心人士有可乘之機。

在行動通訊及網路不發達的年代，軍方就有一套因應重大事件的安全管控機制，例如一九八○年代，空軍接連發生黃植誠、林賢順等多起駕機叛逃事件，軍方除進行必要的檢討作為外，更重要的是，會立即針對飛彈及雷達部署進行檢討，相關密碼本也會立即修訂，就是為了因應叛逃人員帶走軍事機密，不得不進行危機處理。

因應行動通訊及網路科技不斷更新，軍方也為各單位主官主管及相關業務承辦幕僚配置公務手機，並有定期更換門號的相關安全管控做法，但若遇有像陸軍少將羅賢哲共諜案等重大事件，軍方就會立即進行全面更換，雖然在行政作業上會造成相當程度的適應問題及困擾，但對整體安全管控來說，卻是必要的做法。

相對於軍方在通訊及資安上的安全管控標準作業流程，政府其他部門則欠缺警覺性，金融、交通、電信與水力等涉及關鍵基礎建設的相關人員，與軍方一樣都是中國及不肖人士刻意要搜集情報與接觸的對象，安全管控機制也有全面檢討的必要。

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  • 國防部軍事發言人陳中吉。（資料照）

    國防部軍事發言人陳中吉。（資料照）

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