共諜案效應 軍方更換公發手機門號

2017-05-22

〔記者羅添斌／台北報導〕台灣近年來爆發多起疑似共諜案，加上前飛彈指揮部指揮官謝嘉康因涉國安法以十萬元交保，軍方決定啟動安全機制，將全面更換公發手機門號，上週並已將金門、馬祖及澎湖防衛指揮部相關軍事主官主管的門號更新。

金馬澎指揮官已更新 本島七月底前換完

軍方官員並表示，本島軍事機關及部隊的公發手機門號，將在下一階段進行全面的更新，預計七月底以前可更換完成。

國防部發言人陳中吉對此表示，更換手機門號是通信保密的必要措施，對於謝姓少將疑涉案件，國防部有周延的風險管控與保防作為。

軍方對一定層級以上軍事首長及官員，以及相關業務幕僚人員，都配有公發手機及門號，重要軍職幹部及軍事首長的手機，更是使用由國安局研製的「冠明」保密手機，以期有效維護公務機密。一般而言，門號在使用五至六年後，就會定期更換，若遇有重大安全事件，基於安全管控原則，則會機動進行更新。

軍方官員說，軍方上一次全面更新門號，是在二○一一年初，當年就是因為爆發陸軍少將羅賢哲共諜案，軍方驚覺事態嚴重，因此立即啟動安全機制，將原本使用的○九三二四九八（前七碼）系列公發手機門號，全面更新為○九三二四九○系列門號。

官員並表示，由於近幾年來疑涉共諜的案件很多，加上前飛彈指揮部指揮官謝嘉康少將又因涉國安法以十萬元交保，國防部決定比照羅賢哲案啟動安全管控機制，要全面更換公發手機門號。

據指出，包括金門、馬祖、澎湖防衛指揮部所屬的公發手機門號，已在上週進行更換，由○九三二（前四碼）系列，調整為○九六五系列，以確保通訊保密安全。

相關人士說，本島的國軍單位及部隊人員使用的門號，將在下一階段進行更換，預計最晚會在七月底前完成。