星期專論》人民失望的一年

2017-05-21

◎盧世祥

民進黨完全執政滿一年，各家民調紛紛出籠。從一般公眾反應看，總統與內閣表現顯不符社會期待，而內閣人氣又不如總統。由於以總統身分兼任執政黨主席，蔡英文的民調滿意度，其實也兼有公眾對民進黨在國會表現的評價。

完全執政沒做好傷了大局

去年初，人民以五十六．一二％選票把蔡英文送上總統寶座，也首度在國會給了民進黨多數席次，台灣不但因此有了第三次政黨輪替，也是民進黨第一次完全執政。此前一年多，民進黨在地方選舉大獲全勝，囊括二十二縣市的十三席，包括六都中的四都，外加首都出現親綠市長，選民藉此所發出的訊息簡單明白：他們對此前八年馬英九和中國國民黨執政極為不滿，期待新總統、新內閣、新國會、新地方政治，為問題多多、處境困難的國家社會，拿出魄力、改革和開創，走出一條新路。

如此強烈的「民之所欲」，使民進黨除了肩負一般執政黨的責任，還面對公眾深切期待，亦即以完全執政優勢，實現前次執政所未竟的大業。眾所周知，從二○○○年起陳水扁執政八年，儘管執政團隊積極勤政，受制於在國會仍居少數，在「朝小野大」格局之下，台灣人民經由首次政黨輪替，終結戰後外來政權統治，打破舊體制、舊勢力，讓台灣向上提升的深切期待，因此落空。

首次政黨輪替的形格勢禁，台灣在國家正常化之路遭遇重大阻力，讓許多人對民進黨完全執政寄予厚望。同時，再度執政如能做出令人耳目一新的績效，也可證明民進黨執政能力不凡，加上它立足台灣的價值觀，足可讓至今不願揚棄外來政黨意識形態的中國國民黨，因與土地、人民站在對立面而徹底邊緣化。就此而言，從中央到地方全面執政的民進黨，堪稱只許成功、不能失敗；完全執政沒做好，不僅辜負人民期盼，對台灣的大局也很傷。

如今檢討施政表現，整體而言，在地方執政方面，民進黨主政的縣市大致動了起來。北起基隆市，尤其桃園市、新竹市、台中市，因地方首長換人做而帶來的變革氣息正逐步發酵，過去由老舊勢力長年把持的地方政治，出現了求好的清新與轉變；加上執政績效屢受肯定的台南、高雄兩都，民進黨的地方執政表現不俗。

中央執政表現遠不如預期

相形之下，中央執政表現遠不如預期，執政團隊不只讓許多人失望，還有支持者喊出「期待成泡影了嗎？」一年來，執政黨最「天才」的，是搞到最支持它的民眾怨聲載道，在台派聚會的場合，抱怨主政者與馬英九執政沒啥兩樣的批評，此起彼落，且幾成「顯學」。

蔡英文及內閣的民調低迷不振，絕非改革得罪了軍公教，這些人多數選舉票不投綠營，改革又影響其既得利益，更不可能在民調按讚。真正讓蔡政府人氣大傷的，是去年投票給她的六百八十九萬支持者，許多人對完全執政不敢恭維。這可從幾方面說。

這一年以一例一休最受詬病，凸顯了蔡政府做事不得其法。落實週休二日是一例一休的本意，百業萬眾大都認可。然而，勞動法令貴在彈性靈活務實，不能一刀切，政府尤不宜角色偏頗，否則資方無所適從，勞工也難享其益。執政黨卻在一例一休搞到同時惹惱勞資雙方，以「解決問題」為號召的主政者，自己竟成問題來源。

國家正常化之路遲無進展

進行中的年金、司法改革，支持者也頗有意見。這些改革，事屬必要，勢在必行，馬政府不願得罪鐵票群眾而留爛攤子，如今蔡政府動手改革，魄力值得肯定，民調高度支持。不過，節奏混亂，過程拖拖拉拉，既得利益者負嵎頑抗，當局引蛇出洞卻無力處理後續亂局，反改革者更張狂，令人民搖頭。台灣俗語對於把好事搞砸，有「好好鱉刣甲剉屎流」的形容，正可拿來描繪「改革元年」亂象。

國家正常化之路遲無進展，也讓支持者很鬱卒。這一年，蔡政府不接受虛假的「九二共識」，守住中國政策底線，但其餘乏善可陳，公投鳥籠尤不知何時可打破。以「維持現狀」自我框限，未以台灣之名自稱並走向國際，不僅坐失日本、美國對我友善的外在良機，在維護國家尊嚴、安全、外交方面，蔡政府謹小慎微，驚驚袂著等，也讓支持者跳腳。

總統用人與行事風格問題大

用人問題更讓蔡政府廣受批判。不孚眾望的閣揆、「老藍男」及財金幫，一開始就讓台派很感冒，卻似乎是主政者的最愛，以致有「借問與馬英九差多少？」的質疑和感嘆。尤有甚者，總統府秘書長虛懸逾半年才遞補，是找不到人、不願用人抑或斯職可有可無？外界充滿疑問。同樣地，總統府資政、國策顧問，甚至總統最重要幕僚的國安會諮詢委員，組成諸多不順，爭議不少，都令支持者不解又不滿。

總統一職非一人所能獨善，延攬將才，組成堅實智囊及執政團隊，並廣納雅言，執政方能政通人和。同時，總統所作所為，十目所視、十手所指，人格特質常遭極度放大而突出。美國總統川普上任未久，倚重家人、近臣、專斷獨行的特色已現；馬英九主政八年，自我感覺良好的個性自誤誤民。總統用人與行事風格是蔡政府的大問題，第一年已了，若人事不動，決斷不改，行事不變，關心台灣大局的人不免要問︰今後會更好嗎？（作者是資深新聞工作者）