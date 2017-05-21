反年改團體讚扁 要蔡英文下台

2017-05-21

〔記者曾韋禎／台北報導〕蔡英文總統昨就職滿一週年，原醞釀抗爭的反年金改革團體改在傍晚召開記者會，並引述前總統陳水扁前日說法，抨擊政府羞辱軍公教，要求蔡英文提早下台。

反年改團體昨安排數十位高齡的退休軍公教代表前往「八百壯士」帳篷區致意，並召開記者會，而非先前所稱會強烈抗爭或散步到總統官邸。

陸軍官校校友總會副總會長吳斯懷表示，這些長輩就是長年捍衛中華民國，最後卻遭國家拋棄而孤立無援的寫照。吳一方面批評陳水扁貪汙，但一方面又讚許扁呼籲蔡政府不應汙名化軍公教之發言，痛斥政府對他們的聲音毫無回應。

主張年改不該溯及既往的全國公務人員協會理事長李來希表示，連以往對軍公教不甚友善的扁都看不下去了，蔡英文應回去反躬自省，重新思考年改的方向。

記者會進行授旗儀式後，就以年邁長者需要休息為由，不到半小時即結束活動。