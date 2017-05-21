| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

反年改團體讚扁 要蔡英文下台

2017-05-21

〔記者曾韋禎／台北報導〕蔡英文總統昨就職滿一週年，原醞釀抗爭的反年金改革團體改在傍晚召開記者會，並引述前總統陳水扁前日說法，抨擊政府羞辱軍公教，要求蔡英文提早下台。

反年改團體昨安排數十位高齡的退休軍公教代表前往「八百壯士」帳篷區致意，並召開記者會，而非先前所稱會強烈抗爭或散步到總統官邸。

陸軍官校校友總會副總會長吳斯懷表示，這些長輩就是長年捍衛中華民國，最後卻遭國家拋棄而孤立無援的寫照。吳一方面批評陳水扁貪汙，但一方面又讚許扁呼籲蔡政府不應汙名化軍公教之發言，痛斥政府對他們的聲音毫無回應。

主張年改不該溯及既往的全國公務人員協會理事長李來希表示，連以往對軍公教不甚友善的扁都看不下去了，蔡英文應回去反躬自省，重新思考年改的方向。

記者會進行授旗儀式後，就以年邁長者需要休息為由，不到半小時即結束活動。

廣告
  • 全國退休軍公教警長青後援會20日前往立法院前，向「八百壯士」致敬。（記者方賓照攝）

    全國退休軍公教警長青後援會20日前往立法院前，向「八百壯士」致敬。（記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 八百壯士 吳斯懷 年金改革 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽冷菜✧文昌油雞
巧克力香蕉太陽塔
端午必吃✧廣東粽
芒果品種怎麼分辨？
轉寄

標題：反年改團體讚扁 要蔡英文下台


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月21日‧星期日‧丁酉年四月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.