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我洽友邦提案 讓台灣參與WHA

2017-05-20

〔特派記者呂伊萱、記者朱沛雄／瑞士日內瓦─桃園連線報導〕世衛大會（ＷＨＡ）將於下週一登場，但在中國強力打壓之下，台灣未能獲邀參與大會，我方則已洽請友邦為我提案，要求大會將「台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」一案列入議程，不排除發動「二對二辯論」。

要求列入議程 不排除重啟「二對二辯論」

衛福部長陳時中所率領的「世衛行動團」，預計今日中午抵達日內瓦，要為台灣拚取健康權益，並表達抗議。外交部已安排一系列行程，包括與友邦及理念相近國家舉行雙邊會談、多邊會議與專業技術會議，盼藉各式場合，力爭國際奧援。

台灣代表團因中國打壓，未能獲得邀請函以觀察員身分參與大會，另日前台媒申請採訪又遭拒，民間人士私下擔憂，今年ＷＨＡ可能重演去年國際民航組織（ＩＣＡＯ）大會時「全面封殺」的情形：只要是台灣人，即使持他國護照也不予放行。據了解，外交人員甚至以「史上最強」來形容中國打壓的力道。

台灣官方代表團雖無法進入會場，但政府已洽請友邦為我提案，要求大會將「台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」一案列入議程。二○○四年、二○○五年與二○○六年ＷＨＡ，我方均曾在總務委員會或全會發動「二對二辯論」，經由正反意見代表依序發言，進行交叉辯論。

今年此案將在大會第一天上午的總務委員會中討論是否列入議程，雖不排除重啟「二對二辯論」，但此安排須長時間規劃、反覆推演，外交部規劃過程中遭遇阻力，目前是否會啟動辯論程序仍不明朗。

此外，由前國防部長蔡明憲率領的「台灣加入ＷＨＯ宣達團」昨晚啟程前往日內瓦，蔡明憲表示，將在各種場合向中國政府及中國代表團表達抗議。中國外交部發言人華春瑩則說，民進黨政府無論採取什麼做法都「註定會失敗」。

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  • 衛福部長陳時中（左）啟程前往瑞士。（記者朱沛雄攝）

    衛福部長陳時中（左）啟程前往瑞士。（記者朱沛雄攝）

  • 「台灣加入WHO宣達團」19日晚間搭機啟程前往瑞士，除了為台灣發聲，也將向中國代表團抗議打壓台灣。（記者朱沛雄攝）

    「台灣加入WHO宣達團」19日晚間搭機啟程前往瑞士，除了為台灣發聲，也將向中國代表團抗議打壓台灣。（記者朱沛雄攝）

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相關關鍵字： WHA觀察員 世衛大會（ＷＨＡ） 世衛行動團 瑞士日內瓦 陳時中
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