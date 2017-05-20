李凈瑜：美方嚴重關切李明哲案
2017-05-20
〔駐美特派員曹郁芬／華府十八日報導〕在中國「被失蹤」的台灣人權工作者李明哲的妻子李凈瑜今天受訪表示，她不敢樂觀地認為李明哲會因一場聽證被立即釋放，但他們必須相信自己的價值和理念，李被拘留多久，她就會營救多久。
李凈瑜說，她長期研究台灣白色恐怖，清楚知道國際援救曾經改變台灣的威權歷史，所以她相信國際援救有幫助。
李凈瑜一行十七日曾拜會國務院主管東亞事務的代理副助卿史東還有主管民主、人權與勞工事務的代理助卿班奈特。她說，國務院對於李明哲的案情已有掌握，並嚴重關切，他們會運用自己的方式去告訴中國所犯下的錯誤。李凈瑜十九日下午也將拜會白宮國安會亞太資深主任博明。
陪同的台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏表示，國務院官員肯定「我們來美國是對的」，對李明哲和其他中國受害者的故事感到震撼。美國會盡全力在人權議題上和中國溝通。
楊憲宏指出，史東擔心他們參加聽證會後，可能遭到中國的騷擾，表示國務院有二十四小時專線讓他們隨時報案，因為這種事若發生在美國，是對美國主權的侵犯。他們清楚表態，「美國面對這次事情是來真的」。他並說，救援行動不會就此結束，歐洲訪問還在安排中。
李凈瑜說，廣東政府因為境外非政府組織管理辦法通過想要表功而錯抓李明哲，她不願意兩岸關係被掮客壟斷，也不願意在沒有尊重的情況下照中國政府條件把李明哲換回來，她已把當初代表中國國台辦的中間人李俊敏和她的通話紀錄，以及相關資料交給美國國會調查。
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