李明哲妻出席美聽證 眾議員允促川普接見

2017-05-20

〔駐美特派員曹郁芬、記者彭琬馨／綜合報導〕台灣人權工作者李明哲的妻子李凈瑜十八日在美國眾院作證時表示，她是在別無選擇的情況下來美求助，請美國政府向中國施壓以承認廣東地方政府對李明哲的拘押是非法的，盡速釋放李明哲。

史密斯：川普須對北京硬起來

李凈瑜與中國維權律師唐荊陵的妻子汪艷芳、江天勇的妻子金變玲，以及謝陽的妻子陳桂秋出席眾院「非洲、全球衛生、人權與國際組織」委員會的聽證會，呼籲美國救援她們被失蹤或被捕的丈夫。聽證會由史密斯與卡斯楚議員主持，中國維權律師的妻子都指控中國政府對她們的丈夫強迫灌藥並施加酷刑。

史密斯在會中提到，像李明哲這樣追求人權的維權人士，卻遭中國以危害國家安全為由拘留，是「一個天大的笑話」，他希望總統川普與國務卿提勒森能關注這類議題。

李明哲國際救援小組在臉書貼文表示，在聽證會後，眾議院外交事務委員會人權小組委員會主席史密斯向他們表示，委員會將立即請求川普總統和副總統彭斯接見這些女士；史密斯說，川普必須對北京當局採取強硬路線，他告訴這些勇敢站出來聽證的女士們，「他（川普）必須看著妳們的眼睛，如此一來當他看著習近平，眼中最重要的焦點，才有妳們的丈夫和你們的利益」。

李凈瑜由台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏陪同來美，施明德女兒施笳擔任翻譯，台北駐美代表處、台灣人公共事務會以及民進黨駐美代表處都派人到場。李凈瑜在會中表示，李明哲事件可能是未來所有非政府組織工作人員進入中國會面臨的威脅，希望美國能嚴重關切。

李凈瑜指出，她的丈夫如果因為散播民主價值且援助政治犯家屬而被中國視為國安威脅，她相信會強化台灣人民不願被中國吞併的意志。

李強調，她是在別無選擇的情況下來到美國求助。美國國會通過的台灣關係法明確承諾要保存並改善台灣人民的人權。因此，她請求美國依台灣關係法幫助她的丈夫。

協助李凈瑜安排美國行程的人權工作者傅希秋牧師，作證時呼籲川普總統接見這些受害者家屬，在訪問中國時當面向中國領導人習近平提出關切。